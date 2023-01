Caracas anunció la ampliación de conexiones aéreas

El Ministro de Turismo de Venezuela, Ali Padrón, ha anunciado la expansión dei conexiones aerei tra Spagna e Venezuela y che presto ci saranno voli charter ogni dieci giorni da e per l’Europa. “Insieme a Roberto Roselli y Julio Martínez, respectivamente administrisio delegato y vicepresidente della (compañía aérea) Plus Ultra, annunciamo l’ampliamento delle rotte da Madrid verso different destinazioni in Venezuela, avviando voli charter, uno ogni dieci giorni, con la Madrid-Porlamar”. Porlamar es la ciudad más populosa de la isla de Margarita, importante meta turistica venezolana. Previamente, la ministra también había mantenido un fructífero encuentro con el director de Relaciones Institucionales de Air Europa, Manuel Panadero López. «¡Avremo buone notizie per l’expansione della connettività aerea con l’Europa!», declaró. Padron ha anche met i rappresentanti della compagnia aerea Iberia.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer el nombramiento de Coromoto Godoy Calderón como embajador de Caracas en España. A fine dicembre il gobernado spagnolo aveva nominato Ramon Santos Martinez come suo embajador nel Paese latino, tornando dopo oltre dos anni ad avere un embajador titolare a Caracas. Una elección que demuestra la progresiva reinserción del gobierno de Nicolás Maduro en el tejido de las relaciones internacionales. Madrid aveva ritirato l’ambasciatore, Jesus Silva, nel 2020, dopo una delle tante tensioni con Caracas. Anuncio Abril del 2019 El diplomático aveva accolto nella residenza l’ex candidato presidente Leopoldo Lopez, l’oppositore che poco prima era fuggito ai domiciliari. A partir de ahí, López sarebe partió clandestinamente por Madrid, coordinando dall’estero la sua lotta contro il gobernador Maduro. Alle pesanti acusar a lanciate dal governo venezuelano, la Spain – il cui govero ha recogniso il leader di opposizione Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim – decideva di degradare le relazioni bilaterali.

Semper questa settimana il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, ha recibido al embajador de la misión de la Unión Europea en Caracas y al jefe de la misión de los países de la Ue. «Abbiamo tenuto en Caracas un cordial encuentro con los jefes de misión de los países miembros de la Unione Europea, ocasión de un diálogo franco para reconstruir y corresponder rapporti en el marco del respeto al derecho internacional, la autodeterminación y la cooperación», dijo Gil en un tuit Il capo della delezazione Ue en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, ha descrito l’incontro come “eccellente”. En diciembre pasado, el presidente Nicolás Maduro habló de una mejora y una recomposición de las relaciones diplomáticas con Europa.