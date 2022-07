cambio di programación por la telenovela — Gogo Magazine

Brutte notizie per i fan di Una vita. La telenovela spagnola verrà suspendida viene anunciada de un nuevo cambio de programación a través de Mediaset.

Ecco tutti i dettagli.

Una vita: nuevo cambio de programación

Brutte notizie per i fan di Una vita. Poche ore fa, Mediaset ha anunciado un nuevo cambio de programacion la soap spagnola di punta di Canale 5. Scendendo nei dettagli, la programación del canale del Biscione per il mes de agosto subirà dei sostanziali cambios. A partir del 1° de agosto non ci sarà più l’appointamento quotidiano con Acacias 38, che sarà sospeso per una lunga pausa estiva. Una scelta, quella di suspendere per tutto il mese di Augusto la soap opera, dittata dal facto che mancano pochi episodi al finale di stagione. Ben presto si deliverrà alla chiusura definitiva anche in Italia visto che in Spagna ha già chiuso per semper i battenti dopo il calo drastico dei telespettatori.

La jabon española sospesa per tutto il mese di Augusto

Una vida sarà sospesa per tutto il mese di Augusto. La telenovela, de hecho, andra en vacanza per poi tornare da settembre con gli ultimi apppuntamenti, che durante tenere compagnia al pubblico fine a fine 2022. Mediaset ha fatto questa scelta per non sprecare ulteriori puntate in un periodo, in cui va incontro ad un calo di spettatori. Ma cosa andra en onda al posto di Acacias 38? Il canale del Biscione ha decidido puntare su un Doppio episodio de Beautiful. En consecuencia, la telenovela estadounidense se transmitirá de 13:40 a 14:40.