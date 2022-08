Caldo, boom di incendi en Francia, Grecia, Portogallo y España

L’incendio che ha devastato oltre 10 mila ettari nella Gironda, en Francia.

MI’ alarma de incendios nel sud-ovest dell’Europa dove da weektimane divampano le fiamme a causa dell’intense ondata di calore africano. Il caldo e le temperature da record preoccupano diversi paesi dell’Europa alla prese con una serie di incendi che stanno destriguendo migliaio di ettari. La situación podría ser perfino peggiorare nei proximi giorni

Incendios en España: desastre y víctima

Incendio forestal arrasa el cementerio de Cacabelos, España pic.twitter.com/JSiCpRGPHS — @EqualDissonance (@EqualDissonance) 8 de julio de 2022

L’Anticiclone Nord-Africano siguen dominando la stagione estiva no solo en Italia, sino también en Europa. una nuova intensa onda de calor è in arrivo sul Mediterraneo, ma anche in Gran Bretaña paloma sono providente nuovi record di temperatura. Instantáneamente Francia, Grecia, Portugal y España da weektimane devono fare i conti con un boom di incendi che hanno distruto miles de di ettari con daños e disagi di vario tipo. Molti en España i residenti e vacanzieri obligados a abandonar el abitazioni e ci sono anche morti. Durante le fasi di soccorso alcuni operatori dell’antincendio hanno perso la vita, una vittima si è registrata in Spagna durante lo extinguimiento di un incendio.

Proprio le autorità spagnole hanno comunicato la presenza di 20 fuego fuori controllo dal sud del paese alla Galizia, mentre nella zona estrema a nord-ovest le fiamme hanno bruciato 4.500 ettari. A Málaga la scorsa settimana si è registrada un rogo talmente grande da costringere 3 millones de personas a lasciare le proprie abitazioni. Anche un Madrid la situación è da bollino rosso con temperatura roventi y una serie di rischi per la salute pubblica. Propiamente en la capital se registró la muerte de un hombre de 50 años a causa de un golpe de calor, mientras que en la provincia de Zamora, otro vigilie del fuoco murió en un incendio.

Francia, Grecia y Portogallo incendi: cosa sta succedendo?

Portugal 🇵🇹 está en llamas desde el 8 de julio. España 🇪🇦 Francia 🇨🇵 e Italia 🇮🇹, gracias por ayudar a combatir los incendios con vuestros aviones canadienses. pic.twitter.com/eRdB8T5Btj — Marco Malheiro (@MarcoMalheiro1) 14 de julio de 2022

Los incendios están fuera de control incluso en Francia y Portugal. En Francia si sono registrati una serie di roghi nella regione della Gironda (primera foto arriba) con le fiamme che hanno bruciato 11 mila ettari. Più di 16 mila, invece, sono le persone residenti ei turisti costretti ad evacuare in rifugi d’emergenza creati per fronteggiare la drammatica situación. Mientras tanto, el Ministro del Interior ha puesto en marcha nuevos aviones antiincendiarios, 200 cuerpos de bomberos y vehículos de rescate.

Le previsoni meteo dei proximi giorni non aiutano, visto che in Francia sono providente afa e caldo con temperatura bollenti. Il meteorólogo Francois Gourand ha declarado alla France Presse «n alcune parti del sudovest, sarà un’apocalisse di caldo«. Le autorità delle Alpi francesi hanno invitato gli alpinisti sul Monte Bianco a posticipare le loro scalate a causa di frane causate dalla siccità and dal gran caldo.

El suroeste de Europa ha entrado en el sexto día de una ola de calor de verano que ha provocado devastadores incendios forestales en Francia, Portugal, España y Grecia. Miles de hectáreas de tierra han sido arrasadas y varios bomberos asesinados desde principios de semana. pic.twitter.com/YScjDXSqY6 — DW Noticias (@dwnews) 16 de julio de 2022

Anche en Portogallo è scattata da giorni l’Allerta incendi dopo che la colonnina di mercurio ha superato i 47°. Por fortuna le temperatura sono scese, ma non hanno impedito il nascere di incendi che hanno destruido tra i 12 mila ei 15 mila ettari causando la morte di two persone e circa 70 inferiti. L’alarme incendi è scattato anche in Gran Bretaña paloma sono previste temperatura al di sopra dei 40 gradi, mentre in Holanda è stata annulada una marcha per il caldo estremo. Finalmente la Grecia paloma si sono registrati negli ultimi giorni circa 51 fuego. Nell’isola di Creta Se recomienda a los residentes y turistas que abandonen sus hogares.