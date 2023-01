Calciomercato, notizie e tratative di oggi 15 gennaio 2023

I rossoneri pensano al giovane attaccante dell’Atalanta. Inter, idea de cambio con el Barcelona, ​​​​Brozovic-Kessie. Il Torino bussa al Verona per Ilicic e Hien. Roma, al Lione piace Karsdorp

MILANO – Come ogni domenica l’attenzione è rivolta al calcio giocato, mail il calciomercato riserva semper qualcosa di interesante. Illinois Milánha messo gli occhi sul giovane attaccante dell’atalanta, Hojlundcome anche sul francese kolo muaniactualmente en forza all’Eintracht Fráncfort. Dalla Spagna prende corpo l’ipotesi di one scambio tra Barcellona e Inter, che vedrebbe intereste i due centrocampisti mario brozovic mi franco kessie. Veremos nei proximi giorni seguiranno degli desarrollos, anche perché l’ex Milan non sta trovando molto spazio in blaugrana e un ritorno in Italia seppur sull’altra sponda del naviglio lo gradirebbe volentieri.

Illinois Torinoinsistir por ilícico mi Hola del Verona. Verona attiva anche in entrata, avendo definito l’arrivo dell’esterno ofensivo belga, Cirilo Ngongeproveniente del titulo definitivo dal Groninga. Buone notizie per la Roma sul fronte Rick Karsdorp. Sull’esterno olandese c’è l’interesse del lyon, fresco di cambio societario e pronto ad intavolare una trattativa con il club giallorosso. nel Sassuolo, Frattesi è tra quei giocatori che hanno più marketo. El diese dei Neroverdi, Juan Carnevali, ha declarado que la sociedad tiene la intención de conservar todas sus preciadas piezas hasta final de temporada. Dichiarazioni interessante anche da parte del diese della Lacio, Tara Ighliribadendo che si sta lavorando con l’entourage di Milinkovic-Savic per trovare un accordo per il rinnovo del contratto.