Il collegio fundado por el cardenal Albornoz (foto Nucci)

Sono llega con le mimose, l’otto marzo. Un giorno ideale per le prime 10 studentesse admitido en el Collegio di Spagna. Dal 1364 a oggi l’istituzione iberica fundó dal cardinale Albornoz per accogliere gli studenti dell’University di Bologna non aveva mai ogistoto una donna. Una svolta felice e apppreciata da tutti, a cui il Collegio thoughta e lavorava da tempo. A breve ci saranno le prime due diplomate, Marina Perruca en Storia moderna y Laura Navas en Architettura. Un’esperienza bellissima, unica, migliore di quanto immaginassi, dice Noelia Betetosdecana del gruppo sebbene sia la pi giovane, Clase ’97 e studentessa di Jurisprudenza. A Santiago de Compostela sia il mio professore, sia il mio relatore sono stati dei boloñesa(termine del vocabolario spagnolo per indicare chi ha studyato a Bologna) e di quegli anni me ne hanno parlato con toni euforici. Se ho fatto il concorso (la selección basada en el currículo, ndr.) grazie a loro. Due mesi fa sono tornati a salutare i loro vecchi amici e uno di loro, il professor Cammelli, mi ha invitata a cena con la sua famiglia. Qui si creano relazioni fantastiche.





Erasmo ante litteram C’ calma e silenzio nella palazzina settecentesca di via Castelfidardo acquistata e risturturata dal Collegio per dare a ognuna una camera con mobili d’antiquariato, letto singolo, bagno, una common kitchen and un soggiorno con libreria. Siamo a due passi dal Collegio. Qui dormiamo, facciamo colazione, studiamo, ma stiamo anche in Collegio insieme agli altri 17 studenti. Tutti i giorni insieme al rettore Juan José Gutiérrez Alonso, che suona la campanella e stringe la mano, pranzano nella sala perfectamente apparecchiata e con tanto di camerieri. Poi ci fermiamo un po’ nella sala del pianoforte a chiacchierare e distrarci per tornare a studiare, qui o nella depende: io vado spesso all’Archiginnasio, al Cicu, alla Spisa. C’grande libert. READ Los 30 mejores Dispensador Cinta Adhesiva de 2022 - Revisión y guía

Somos una familia E poi ci sono gli eventi organizzati dal rettore, incontri e concerti. Ola mensaje a capella del gallego padre Manolo. Grazie al patrimonio di Albornoz, il Collegio in grado di garantere todo gratuidad. Marina in cucina, studia e sorseggia un t, intanto la Collaboratrice domestica rif le stanze. La chiamiamo Linda, per noi mamma, amica e confidente, sebbene albanés ci insegna l’italiano. Somos una familia. Al citofono di via Castelfidardo responde comunque il portiere del Collegio: tutto collegato. La sera verso le 21 Carlo (un dependiente del Collegio, ndr.) viene a dormire da noi per andarsene molto presto. Mi sveglio alle 6.30 e sento chiudere il portone: non pu che essere lui. Di certo non un intruso, no sono ammessi ospiti: cos anche negli studentati pubblici.

Facciamo fiesta, ma lo studio prima di tutto Organizzazione perfetta, ma resiste lo spirito español. Cuanto es posible facciamo fiesta. Siamo giovani, no siamo monacali. E l’attesa femminile di sei secoli e mezzo? Albornoz nel XIV secolo non poteva immaginare…, dice Noelia. Pian piano escono dalle stanze. Cristina fa Criminologia, Susana Diritto penale, e poi Victoria, Patricia e le altre. Met di loro sono andaluse, dai 24 ai 31 anni. Viviamo la citt, bellissima. Alcune sono salite a piedi a San Luca. Facciamo gite insieme, maschi e femmine, non ci sono differenze. Prima di tutto per lo estudio. Abbiamo una gran responsabilit, qui si sono diplomati grandi personaggi e studiosi. E noi siamo le prime bolonias.