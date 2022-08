Boldini e il ritratto: una storia da scoprire ad Asti – Asti

Juan Boldini, La camicetta di voile, 1906 c. Óleo sobre lienzo, 72×63,5 cm. Collezione Sacerdoti Ferrari

– Después de Chagall, Monet y Macchiaioli, Asti se prepara para albergar un nuevo gran espectáculo: el protagonista dell’appointmento d’autunno a Palazzo Mazzetti será el siempre verde Giovanni Boldini, el pintor de la Belle Époque che seppe conquista la alta sociedad di tutta Europa grazie alle sue straordinaire doti di ritrattista. Richiesto soprano dalle signore, Boldini ha portato nell’arte lussi e voluttà, bellezze e turbamenti di un tempo sospeso tra antico e moderno. Fanciulle eteree, fasciuncanti fémme fatale, dame in abito da sera si affacciano dai suoi quadri tra sete e organze, velluti e taffetà: non a caso nel 1931 Vogue lo definì “il pittore dell’eleganza”. Ma Boldini también tenía otra cualidad, più rara e ineffabile: la capacidad de transferir la psicología y las emociones a los modelos, lo que lo definía como un “icono frágil”.



Giovanni Boldini, Busto di giovane sdraiata, alrededor de 1906 I Giovanni Boldini, Dominio público, vía Wikimedia Commons

A Palazzo Mazzetti una sfilata di masters del genere ritrattistico spiegherà come mai donne facoltose e spesso bellissime accettavano di mettersi humilmente in fila davianti alla porta del suo studio parigino. «Boldini sapeva riprodurre la sensazione folgorante che le donne sentono di susticare montordosi nei loro momenti migliori», escribió Cecil Beaton, tra i primi fotografi di moda del Novecento, notando con britani humor come «anche il più insopportabile dei suoi ritratti riveli un immenso divertimento» . Farsi ritrarre da Boldini significava svestire i panni dell’aristocratica superbia per stare al gioco e accepttarne le provocazioni, mettendo a nudo anche le proprie debolezze davianti al pittore dell’attimo fuggente.

Oltre 80 pinturas provenientes de importantes museos y colecciones privadas serán relatadas en el proyecto comisariado por Tiziano Panconi, uno de los mayores conocedores del arte de Boldini, en un itinerario que unirá la narración cronológica con una serie de focos temáticos: la lista completa sigue siendo alto secreto, ma sappiamo che non mancheranno la Signora bionda in abito da sera (1889), la Princesa Eulalia de España (1898), il Busto de giovane sdraiata (1906) y la Camiceta di voile (1912).

Boldini e il mito della Belle Époque sarà visitable a Palazzo Mazzetti di Asti del 26 de noviembre de 2022 al 10 de abril de 2023.



Giovanni Boldini, Ritratto dell’Infanta Eulalia di Spagna, 1891, Olio sobre lienzo, 101,5 x 202 cm, Museo Giovanni Boldini, Ferrara