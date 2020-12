Best FIFA Football Awards Noticias – Noticias – Luis Cortez, en palabras de sus jugadores

Exigente

Para Leon, esta es una cualidad importante. “Es muy exigente, y a mí me gusta mucho. Puedes ganar un partido 6-1, puedes admitir ese gol cuando apagas o te tomas las cosas con calma, y ​​está muy enojado. Pero yo muy enojado, así que esto es común para nosotros (Risas). “

Al recordar un momento en el que los dos chocaron, dijo: “A veces pierdo los estribos y recuerdo un momento en el que traté de torcer un pase imposible entre dos jugadores. Fue una sesión de entrenamiento, pero lo intenté de todos modos, tirando una nuez moscada en buena medida. Detuvo la sesión y comenzó a gritarme, muy fuerte, lo cual era inusual para él. Pensé que se había ido arriba y después del resto de las sesiones ya no intentaba pasar. Leo pases sencillos. Pero, por supuesto, no le gustó, había una pequeña escena. Arreglamos todo rápidamente “, dijo riendo.

Graham Hanson dijo que los estándares precisos de Cordes son importantes para su desarrollo como jugador: ” Parsia [she is now in her second season] Realmente me ayudó a mejorar mis habilidades. Me ha dado la confianza para llevar mi juego al siguiente nivel y no tiene miedo de exigir que los jugadores y el equipo sigan avanzando y ganando. “