Joan LaPorte (58)

El abogado es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ​​uno de los fundadores del despacho de abogados LaPorte & Arbase y catedrático de derecho de la Universidad de Cataluña. Está casado con la hija del empresario John Echeverría, expresidente de Nissan Iberica, y está criando tres hijos. Defiende activamente la noción de independencia de Cataluña.

Messi decepcionado por la administración anterior, odia que alguien más gane la Champions League, – LaBorte

Uno de esos John Snow en la historia de los desafortunados “Gules” ha estado tratando de volver a llamar su atención desde 2003, cuando Persia se vio envuelta en problemas similares: un proyecto de juego abandonado con recursos financieros limitados. LaPorte tiene un encanto extraordinario, está de acuerdo y sabe dónde hacer clic. Durante su reinado, muchos jóvenes y progresistas aparecieron en el club, incluidos Sikki Beckerstein y Ferran Soriano, que ahora están construyendo con éxito la marca Manchester City.

La estrecha relación con la influyente Reola es otra carta de triunfo hasta la manga del abogado de 58 años. La prensa española ya ha anunciado el traspaso de Hollande, que está siendo vigilado por italianos calumniadores, pero Laporte se muestra entusiasta: “No quiero desestabilizar al equipo con los nombres de potenciales recién llegados”. ¡Oh, hace calor!

Ronaldinho, Deco, Eto’o, que creían en Rijcard, firmaron. Junto a ellos, Bar a ganó dos campeonatos consecutivos y rompió la larga sequía europea con una memorable victoria en la final de la Liga de Campeones de París contra el Arsenal (2: 1). Finalmente, fue Laborda quien llamó a Cardiola, el creador de un dream team único con Messi, Xavi e Iniesta, y relanzó el proyecto en 2008. La llamada “generación 87” en la historia de La Macia dio un nuevo impulso al desarrollo del juego. En todo el mundo, Barcelona intentó copiar Tiki-Doc.

12 temas en 7 años, un aumento significativo en el número de “comunidades” (de 106 a 173 mil), una política fiscal exitosa que permitió aumentar el presupuesto anual en dos veces y media (hasta 445 millones de euros), así como una amistad a largo plazo con Leo – todos Lo convierte en una opción obvia.

Victor Font (48 años)

Emprendedor exitoso. CEO de Delta Partners Group, una empresa de consultoría con sede en Dubai. Esfera operativa – Banca de inversión.

La fuente siempre se ha autodenominado una feroz oposición al régimen de Bartomeu, apareciendo incesantemente en la televisión en protesta por las acciones del expresidente. “No dejes que el Barça se convierta en el nuevo Milán” es el eslogan tradicional de la rica afición catalana que pasa la mayor parte de su tiempo en Emiratos Árabes Unidos.

“Entrenador de Xavi, deportista de Puyol, líder del proyecto Messi”. Se ocupa eficazmente de los fieles que actualmente están fuera de la vista del público. Además, Font mostró recientemente su verdadera cara, rápidamente “cambiándose de zapatos” después de una impactante serie de 4 golpes consecutivos de Kuman: “Lo malinterpretaste todo, Xavi será director general”.

La fuente no es popular entre las “comunidades”, lo cual es simplemente increíble. Matteo Alemanni, reconocido funcionario en los círculos del fútbol español y exitoso arquitecto jefe del Valencia de la temporada 2018/19, invita a su principal rival, Mama Rafael Nadal, a crear una imagen glamorosa al invitar a Labourde a su equipo profesional.

Jordi Farre (45 años)

Ingeniero por Educación y Emprendedor. En las elecciones de 2015 lideró el grupo Som Agent Normal (We Ordinary People), ocupando el tercer lugar después de Bartomeu y Laporte. “Social” en el mismo acto que dispuso recoger firmas para la renuncia del jefe.

La campaña electoral del faraón está estrechamente ligada al nombre de Leo Messi. El candidato calumniador promete darle una oportunidad a la Argentina, que no se puede negar. El mejor anotador de la historia de Persia obtendrá un contrato de por vida, pero hay sutilezas. Messi podría terminar su carrera donde quiera y luego volver al puesto de embajador del club.

Farrell está listo para dejar a Ronald Comane como entrenador en jefe. “Nuestro equipo financiará las reubicaciones necesarias en invierno”, una ambiciosa declaración emitida en una entrevista con El Español. Primero, fue el regreso de Eric García de Manchester y la transferencia de Memphis Debbie.

¿Problemas con el dinero? El acuerdo de patrocinio con el gobierno catalán podría apoyar la estabilidad financiera del club. Sin embargo, muchos temen que se use al Barça para obtener beneficios políticos porque Fare es partidario de la secesión de España.

Tony Freaks (52 años)

Abogado catalán. Miembro del Consejo de Administración de Laporte, Roselle y Bartomeu. En 2015, terminó cuarto. Usuario activo y madridista activo de las redes sociales.

Freaks es considerado un seguidor de la junta militar Bartomeu, quien se despidió de muchos elementos tóxicos (Suárez o Vidal) y trató de reducir el impacto del vestuario. El ex coordinador de prensa de Catalán Grande fue uno de los pocos que acudió a las urnas con el proyecto español Parsia.

Al darse cuenta de la increíble responsabilidad de un gran ejército de fanáticos de Bluegranos en todo el mundo, intenta evitar las preguntas sobre la libertad. Contradicción. Por un lado, el Frax Club quiere ser neutral y, por otro, apoya cada vez más al movimiento separatista local.

La posición definida de Neymar sobre la reubicación lo distingue claramente de otros candidatos. Laporte no cierra la puerta a Font o Foray Brazilian, en cambio Frox llama a las cosas por sus nombres: “Es una traidora, no hay forma de volver”.

Augusty Benedetto (56 años)

Emprendedor y abogado. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y luego se incorporó a la automoción. El sucesor de la empresa familiar es Group de Automosi Benedetto. Se ha postulado dos veces a la presidencia y cuenta con el apoyo significativo de Socios.

De 2003 a 2009, se desempeñó en la administración de Benedetto Laport. Finalmente, después de fuertes desacuerdos con el presidente, renunció. En 2010, perdió las elecciones ante Sandro Roselle, quien quedó en segundo lugar con el 14.06% de los votos, y cinco años después, en el tercer lugar (7.16%).

Benedetto no creía que Messi debiera ser detenido a toda costa, principalmente por el desastre financiero en el Camp Nou. Pero nadie va a noquear a Argentina. Que sea en términos muy simples. El populismo mínimo y el conocimiento general máximo coinciden. El salario de Leo, 100 o 60 millones de euros, incluidos recortes temporales, ahora parece un suicidio.

Si este candidato gana, las ambiciones del servicio se verán gravemente afectadas. “Tiene que seguir el camino de Cardiola y Luis Enrique, trabajar el doble y tener una oportunidad para el primer equipo”, dijo Benedetto. Bueno, no se contará al menos un voto.

