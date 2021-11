Barcelona, ​​Messi no se olvida: “puedo volver”

París, Francia) – La camiseta que lleva hoy es del PSG, pero el corazón siempre es blaugrana. Leo Messi no ha olvidado su apariencia, El club que le permitió ser el mejor (aunque no el más grande) de todos los tiempos. Así lo confirmó en una entrevista con el diario español Sport, donde no descartó una vuelta: “Siempre diré que quiero ayudar a un club que sea útil. Me encantaría desempeñar el papel de secretario técnico, no estoy seguro de si eso sucederá en Barcelona. Si hay alguna posibilidad, quiero volver porque es el club que quiero y quiero que siga fuerte, que crezca y sea uno de los mejores del mundo.“.