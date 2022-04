Automobilismo: en España e en Italia gli impegni del fine set agonistico pilot della scuderia RO racing

Apputamenti asistencia internacional y piloto della scuderia RO racing questo fine set. En España nuevo impegno Moto4 superbike iberica por Carmelo Belluzzo. Todo Isola d’Elba Giuseppe Testa ed Emanuele English en este programa en el resultado del rally italiano Campionato. En Puglia, al Rally Città di Casarano, saranno no gli equipaggi in rappresentanza del sodalizio di Cianciana e in Sicilia, infine, due saranno i pilot al via della Chronoscalata di Linguaglossa and nolo allo Slalom Sant’Andrea Bogia.

El tema de la página es All Festive Passover Rich Romincia Livattivon agonistica per rappudenti della scuderia RO racing. Siranno cinque gli scenari dove portacolori del sodalizio di Cianciana saranno tra i sicuri protagoni. En España, Circuito Ricardo Tormo en Valencia, Carmelo Belluzzo, d’oi lincidente chelo ha visto a sfortunato protagonista a Jerez de la Frontera, torner all in all moto per particibo ada a new nuan gorla moto game.

En el Rally Rally Elba, encontrarás el dominio y sábado 23 de abril en sulle strade dell ‘Isola Napoleonica, limpegno di Giuseppe Testa per 20 stagione agonistica 2022. Il forte pilota di Cercemaggiore sarà, información en la aplicación de la página de inicio El asfalto es el divisor de todos los Skoda Fabia R5 Evo2, junto con Delta Rally en Riccardo Cappato y Gommata Michelin, con Emanuele English.

“Este participio al CIRA sarà gravosa y contro avversari tutto rispetto – ha detto Giuseppe Testa – sarà di fondamentale importan partire in maniera determinata e con piede giusto. En un camping così lungo sarà importante alveo mio fianco socio vienen de Delta Rally, la Michelin, la Promox y la scuderia RO racing ”.

Ben novice gli equip al via Rally Città di Casarano che aprirà la stagna della Coppa rally in settima zona. En testa al group roo racing ci saranno Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani che, a bordo de un Skoda Fabia R5 Evo2, saranno pronti a tithelo in campioni in zona conquistato in 2021. Con ter Pegotranni Rate 48 in Pirate Courtesy Rate 4 of Piraoto Rate 4 Iscaro Fiore, Riccardo Di Iorio and Antonio Marino and Dama Martina Iacampo’s dividerà l’bitacolo della supa vetura transalpina con Christian Vizzaccaro. En Super 1600, con un Renault Clio, Saranno della partita Toni Trotta y Giacomo Verrico. Con el Peugeot 208, mi versión de Aspirata, Sirano y Giovani Gabriele Recchiuti y Nicole Lazzarini, Aldo Mazzonna y Armando Oliva y Giuseppe Mariano con Marco Romeo. Infine, con un Renault Clio RS Racing Start 2.0, pronto ofrecerá Spotacolo Marco Mariani y Marco Lepore. En Sicilia o 2 Chronoscalata en la provincia de Linguaglossa en Catania un rappresentare sodalizio en Cianciana ci Saranno: Samuele Taormina con un Fiat 650sp Giannini del Terzo Raggruppamento en auto carpelo con más de 1.500 autos sobre Carmelo 500. Semipre en Sicilia, ma in provincia di Trapani, allo Slalom Sant’Andrea Bonagia saro pronto a giocarsi le sue carte per succlesso finale, with sua Formula Gloria C8, Antonino Di Matteo. Nella clase E1 Ita 1.6, junto con Peugeot 106, Pino Imparato mirerà ad essere sicuro protagonista, semper sulla stessa vettura, ma en clase N1600, ci sarà Benedetto Guarino, en RS 2.0 Paolo Torregrossa mirer en uno de nuestros templos. Nella N1400, ad anime en clase, con Sirano, con Peugeot 106 y one 205, con: Antonino Bellitti, Danilo Puleo, Fabrizio Ferrauto y Salvatore Miloto, completan la genealogía de más de 500 canciones en el género de Gap 5.

“Unnovo fine set avmincente e ricco di impegni quello ci ci apprestiamo a vivere – ha detto il presidente della scuderia Rosario Montalbano – iniziano sia il Cira sia la Crz due campioni ne quali abbimo inversion home site in our home site; nostri portacolori ”.