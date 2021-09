Astrónomo aficionado captura una roca espacial que golpea Júpiter

Algo enorme golpeó a Júpiter esta semana, y un astrónomo aficionado brasileño apuntó con su cámara al gigante gaseoso justo a tiempo para capturar el evento.

A principios de esta semana, un entusiasta de la astronomía José Luis Pereira instaló su telescopio y su cámara (un telescopio newtoniano de 275 mm f / 5.3 y un QHY5III462C cámara) en São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil, para tomar imágenes de Júpiter; a menudo observa planetas en las noches con cielos despejados.

Mientras la cámara rodaba el lunes por la noche, de repente hubo un destello de luz en todo el planeta, lo que indica que una gran roca espacial probablemente se había estrellado contra el planeta más grande de nuestro sistema solar. El astrofotógrafo descubrió el flash mientras examinaba el conjunto de 25 videos que había capturado para un programa llamado Detectar, que rastrea los impactos en Júpiter y Saturno.

“Para mi sorpresa, en el primer video, noté un brillo diferente en el planeta, pero no le presté mucha atención porque pensé que podría estar relacionado con la configuración adoptada, y continué mirando normalmente”, Pereira dijo. relata Espace.com. “Para no detener las capturas actuales por temor a que las condiciones climáticas se deterioraran, no revisé el primer video.

“Solo verifiqué el resultado en la mañana del día 14, cuando el programa me alertó de la alta probabilidad de impacto y verificó que efectivamente había una grabación en el primer video de la noche”.

Aquí está el video que capturó en repetición:

Pereira envió sus datos a Marc Delcroix de la Sociedad Astronómica Francesa y recibió la confirmación de que había capturado un impacto el 13 de septiembre a las 10:39 GMT. Pereira estaba eufórico porque había estado trabajando para capturar el impacto durante varios años.

¡Luz sobre Júpiter! ¿Alguien en casa? Este destello de impacto de luz fue detectado ayer en el planeta gigante por el astrónomo José Luis Pereira. Aún no hay mucha información sobre el objeto impactante, ¡pero es probable que sea grande y / o rápido! Gracias Júpiter por tomar la foto☄️#Defensa Planetaria pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ – Operaciones de la ESA (@esaoperaciones) 14 de septiembre de 2021

“Aún no hay mucha información sobre el objeto impactante, ¡pero es probable que sea grande y / o rápido! los La Agencia Espacial Europea escribe en un Tweet con la captura de Pereira.

El proyecto DeTeCt estima que hay alrededor de 15,6 impactos en Júpiter cada año, o alrededor de uno cada 23,4 días. Este impacto en particular podría haber sido causado por una roca espacial aproximadamente del tamaño del Big Ben, la famosa torre del reloj en Londres, Inglaterra.

“La bola de fuego se fijó en la atmósfera de Júpiter” escribiendo SpaceWeather.com. “Apareció por primera vez a las 22:39:27 GMT del 13 de septiembre y fue visible durante dos segundos completos. La explicación más probable es un pequeño asteroide o cometa que choca contra el planeta gigante; un asteroide del tamaño de 100 m serviría”.

Aquí hay una imagen obtenida por Rico y yo 1 hora después del impacto. El sitio está claramente resuelto y no quedaron cicatrices visibles (al igual que con los eventos de flash de impacto anteriores). El objeto probablemente era demasiado pequeño para alcanzar la atmósfera más profunda. https://t.co/gQGewHR93U pic.twitter.com/IME2LLj3L1 – Damian Peach💙 (@peachastro) 14 de septiembre de 2021

“El sitio está claramente resuelto y no se han dejado cicatrices visibles (como en eventos de impacto flash anteriores)” Tweets del astrofotógrafo Damian Peach. “El objeto probablemente era demasiado pequeño para alcanzar la atmósfera más profunda”.

Puedes encontrar más fotos y videos del espacio de Pereira en su Flickr, YouTube, y Facebook.

Créditos de imagen: Foto y video de José Luis Pereira y usados ​​con permiso