Astrónomo aficionado captura un objeto que golpea a Júpiter

En agosto de 2019, el astrónomo aficionado Ethan Chappel capturó un video de un asteroide que choca contra Júpiter en un breve pero impresionante clip. Ahora, en un avistamiento similar pero mucho más vívido, otro astrónomo aficionado, esta vez en Brasil, observó una roca espacial que golpeaba el planeta más grande del sistema solar. Y aunque solo vemos un relámpago, el objeto que lo desencadenó probablemente era del tamaño de la Estatua de la Libertad.

PetaPixel se dio cuenta del accidente repentino de Joviano, que un astrónomo aficionado Marcador de posición de José Luis Pereira observado desde fuera de São Paulo. Pereira, un ex ingeniero civil y ávido astrónomo del patio trasero, vislumbró el impacto con su telescopio el 13 de septiembre de este año. Al principio, sin darse cuenta de que en realidad había visto un objeto golpeando al gigante gaseoso.

Como había hecho varias veces antes, Pereira instaló su telescopio el 12 de septiembre con el propósito de fotografiar a Júpiter. Y captura videos para el programa DeTeCt; software que los astrónomos aficionados utilizan para investigar y caracterizar los impactos en Júpiter.

Marcador de posición de José Luis Pereira

“Solo verifiqué el resultado la mañana del día 14, cuando [DeTeCt] me alertó de la alta probabilidad de impacto y comprobó que efectivamente hubo una grabación en el primer video de la noche ”, Pereira le dijo a Space.com. Pereira había publicado 25 videos a través de DeTeCt y, a pesar de ver un destello cuando observó por primera vez a Júpiter esa noche, aparentemente no esperaba que los videos tuvieran nada en particular.

Pereira luego envió sus datos DeTeCt a Marc Delcroix, ingeniero aeroespacial y director de la Sociedad Astronómica Francesa. Delcroix, a su vez, verificó que Pereira efectivamente había captado un impacto el 13 de septiembre. (Pereira pasó la medianoche del 12 de septiembre). Sin embargo, aún no está claro cuál fue el impactador. Aunque dudamos de algo tan extravagante como este núcleo planetario de 700 mil millones de dólares.

¡Luz sobre Júpiter! ¿Alguien en casa? Este destello de impacto de luz fue detectado ayer en el planeta gigante por el astrónomo José Luis Pereira. Aún no hay mucha información sobre el objeto impactante, ¡pero es probable que sea grande y / o rápido! Gracias Júpiter por tomar la foto☄️#Defensa Planetaria pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ – Operaciones de la ESA (@esaoperaciones) 14 de septiembre de 2021

Pereira dijo a Space.com que ver el impacto fue “un momento muy emotivo” después de años de observar los cielos. Un sentimiento que parece romántico y frustrante ya que los datos de DeTeCt indican que hay alrededor de 15,6 impactos en Júpiter cada año. O aproximadamente uno cada 23,4 días. Pero la línea de visión y todo eso tiene que ser justo, por supuesto. Y aunque Júpiter es “la aspiradora del sistema solar”, no puede interceptar todas las rocas allí, desgraciadamente.