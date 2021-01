Astro Bob: superlativos del cielo nocturno de 2020 y lo que vendrá en 2021

Las estrellas nos aseguraron que algunas cosas no cambian y ofrecieron un camino para redescubrir los espacios salvajes sobre nuestras cabezas. Por supuesto, a largo plazo, las estrellas cambian, lo que proporciona otra lección importante. No puedes aferrarte demasiado a esta vida, pero no hay nada de malo en amarla.

Una luciérnaga parpadea bajo el cometa NEOWISE el 16 de julio de 2020 (Foto de Bob King)

Astronómicamente, 2020 será recordado por el cometa NEOWISE, el primer cometa verdaderamente brillante e increíblemente hermoso que adornó el cielo nocturno del norte desde Hale-Bopp en 1997. Quizás eras como yo y deliberadamente has perdido el sueño para ver esta belleza etérea a principios de julio cuando apareció por primera vez en el cielo antes del amanecer. Si bien NEOWISE comenzó a desvanecerse a finales de mes, también cambió al crepúsculo vespertino cuando las personas que normalmente duermen a las 4 a.m. podían disfrutarlo.

El cometa SWAN, fotografiado aquí el 16 de mayo de 2020, se volvió débilmente visible a simple vista desde ambos hemisferios antes de desintegrarse más tarde ese mes. (Foto de Bob King)





Hace mucho tiempo, los cometas eran vistos como presagios de maldad y desastre. NEOWISE era todo menos millones de personas en todo el mundo. En mi ciudad, la gente llenaba un estacionamiento en un campo de fútbol cercano y se maravillaba en voz alta por la oscuridad de su apariencia. Poder mirar hacia arriba y encontrar el cometa con nuestros propios ojos nos dio a cada uno de nosotros un pequeño cosquilleo de alegría, y quizás también esperanza.

Muchos de nosotros teníamos grandes esperanzas de que el cometa ATLAS (C / 2019 Y4) alcanzara la luminosidad a simple vista en mayo, pero su frágil y helado núcleo se fragmentó y el cometa se desvaneció. El telescopio espacial Hubble capturó estas fotos el 20 y 23 de abril. (NASA, ESA, STScI y D. Jewitt / UCLA)

Dos cometas potencialmente brillantes precedieron a NEOWISE en abril y mayo: ATLAS (C / 2019 Y4) y SWAN (C / 2020 F8). Muchos observadores del cielo esperaban que se convirtieran en objetos brillantes, pero al final, ambos apuntaban a simple vista y seguían siendo objetos maravillosos para ver a través del telescopio.

Venus se acurruca en el cúmulo estelar de las Siete Hermanas el 3 de abril de 2020 (Foto de Bob King)

Sobre todo el frenesí de los cometas, la brillante Venus dominó el cielo vespertino en marzo y abril. Si estabas afuera al anochecer, el planeta era tu compañero constante. Antes de volver al sol en mayo y pasar por el cielo de la mañana, Venus cruzó el cúmulo de estrellas de las Pléyades (Siete Hermanas) el 3 de abril en una conjunción llamativa y poco frecuente.

Júpiter y Saturno se unen en una de sus conjunciones principales más cercanas el 21 de diciembre de 2020, sobre el centro y el vecindario Central Hillside de Duluth, Minnesota. (Foto de Tom Nelson)

Aunque NEOWISE se robó el show, podría decirse que 2020 ha sido uno de los mejores años de la historia para observar el planeta. Si Venus capturó nuestra mirada en la primavera, Marte giró nuestra cabeza en el otoño cuando estaba tan cerca de la Tierra que eclipsó brevemente al planeta Júpiter. El planeta rojo ya no será tan brillante como en septiembre de 2035.

Cuando Marte comenzó a desvanecerse, vimos a Júpiter acercarse a Saturno desde septiembre hasta el primer día de invierno en uno de los crescendos visuales más lentos de todos los tiempos. ¿Se encontrarían alguna vez? El 21 de diciembre, los dos gigantes se besaron en una asombrosa gran conjunción, la más cercana en siglos. Ahora, el último día de 2020, todavía están separados por solo 1,2 grados y continúan deleitándose desde lo bajo en el cielo del suroeste al anochecer.

Qué esperar para 2021

A continuación, he recopilado algunos de los mejores y más brillantes eventos que esperamos en el Año Nuevo:

2 y 3 de enero: pico de la lluvia anual de meteoritos Cuandrántidos. Proporcionaré más detalles sobre cómo verlo en un futuro blog.

10 de marzo – Hermoso y apretado agrupamiento de la delgada luna creciente menguante con Mercurio, Júpiter y Saturno bajo en el cielo del sureste al amanecer.

Los fotógrafos hacen fila para tomar fotos de la superluna del 13 de noviembre de 2016 que se eleva sobre el lago Superior en Duluth, Minnesota. (Foto de Bob King)

26 de abril – Esta noche súper luna llena. Las superlunas son lunas llenas que ocurren aproximadamente al mismo tiempo que la luna está más cerca de la Tierra.

12 de mayo: Venus y una luna creciente muy delgada estarán a solo 1 grado de distancia en el cielo del noroeste al anochecer.

26 de mayo: se puede ver un eclipse lunar total desde el oeste de América del Norte y un eclipse parcial profundo desde la mitad oriental del país.

Durante un eclipse anular, como este en mayo de 2012, la luna tiene un tamaño aparentemente más pequeño porque se encuentra cerca del final de su órbita alrededor de la Tierra. No cubre completamente el sol en el eclipse máximo, dejando un “anillo de fuego” o anillo de luz solar. (Foto de Kevin Baird)

10 de junio: un eclipse solar anular, donde la luna cubre todo menos un anillo estrecho de luz solar en el eclipse máximo, es visible en Canadá, Groenlandia y Rusia. El extremo sur del camino del eclipse toca partes de la costa norte del lago Superior.

12 de julio: Marte y Venus estarán separados medio grado en el cielo occidental al anochecer.

11-12 de agosto: pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas. La luna creciente se establecerá alrededor de las 10 p.m. para no estropear la vista.

22 de agosto: tendremos una luna azul estacional, la tercera luna llena de una temporada que contiene cuatro. Esta es la definición original de luna azul. Hoy en día, también se considera la segunda luna llena del mismo mes.

El borde de la luna eclipsada emerge de la sombra de la Tierra durante el eclipse lunar del 15 de abril de 2014. La luna tendrá un aspecto similar al eclipse máximo del 19 de noviembre. (Foto de Bob King)

19 de noviembre: esta mañana se produce un eclipse lunar casi total, visible en América, el norte de Europa y otros lugares.

5 de diciembre: Júpiter, Saturno, Venus y la luna formarán una línea de conga celeste de 50 grados de largo a través del cielo occidental al anochecer, y la luna pasará por cada planeta por turno durante las noches venideras.

13-14 de diciembre: pico de la lluvia anual de meteoros Gemínidas. Aunque interfiere una luna gibosa brillante y creciente, se pone alrededor de las 3 a.m. hora local, dejando una ventana de cielos oscuros de tres horas hasta el amanecer.

Desafortunadamente, ningún cometa está en la lista. Si bien 2021 verá varios cometas que regresan lo suficientemente brillantes como para telescopios de aficionados, ninguno se acercará a la luminosidad a simple vista. Tener fe. Cada año se descubren muchos nuevos. Nadie esperaba NEOWISE tampoco.

Feliz año nuevo y que siempre encuentres consuelo en las estrellas.

“Astro” Bob King es un escritor independiente del Duluth News Tribune. Obtenga más información sobre su trabajo en duluthnewstribune.com/astrobob.