Astana Qazaqstan, Vincenzo Nibali regresa en corsa un buen luglio en España

Vicente Nibali ha scelto la Vuelta a Castilla y León 2022 per il suo ritorno alle corse. Attenta nel period di stacco che ha seguido il Giro d’Italia in cui ha colto un bel quarto posto, il corredor della Astana Kazajstán sarà tra le star al via della breve corsa a tappe spagnola, in programma dal 27 al 28 luglio. Due giorni di corsa che sembrano confirmare la scelta di correre la Vuelta a España nelle settimane sucesivos, último gran giro della sua straordinaria carrera. Il siciliano, che nella sua Messina ha anunciado a maggior la decisione di appendere la bici al chiodo al termine della stagione, correrà poi anche le classiche d’autunno nel nostro paese, con ovivamente Il Lombardia come l’evento clou.

Lo Squalo dello Stretto al momento non è invece iscritto alla Prueba Villafranca che si correrà two giorni prima, mentre appare plausibile anche la Participation alla Vuelta a Burgos, última cita tradizionale en vista del GT iberico. Nel mezzo si correrà anche la Clásica San Sebastiánimportante classica che vede gli scalatori tra i grandi favoriti, con un percorso adato alle sue caracteristics, anche se per il momento non ci sono ancora officialità in tal senso.