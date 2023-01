Astana Qazaqstan, Mark Cavendish «avvistato» en España con una ammiraglia della squadra: manca però ancora l’ufficialità dell’ingaggio

Che la trattativa fra l’Astana Kazajstán mi marca cavendish sia in piedi si sa da tempo. Che il velocista Britannica y la escuadra kazaka abjoni in pratica trovato l’accordo per il passaggio in «azzurro» del corredor è cosa che ormai è quasi risaputa, ma l’officialità ancora non c’è. El movimiento de CicloMercatoche rigarda anche un’altra “ruota veloce”, quella del neerlandese cees bol, non è infatti ancora stato reso pubblico, anche se Cavendish and Bol would have già sostenuto anche un period di allenamento collegiale in Spagna con l’Astana. Mientras tanto, però, si moltiplicano gli “indizi”.

Nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 gennaio una foto bastante elocuente ha comenzado a circular en la red. La fotografía, arrivat proprio dalla Spagna, ritrae Cavendish intentó nel caricare baggage su una delle ambiraglie dell’Astana Qazaqstan. A questo punto si attende solo l’ufficialità dell’ingaggio del Britannica, oltre che di Bol. Entrambi i corredor debería tener far parte del nuovo progetto “B&B Hotels”, promovido da Jerónimo Pineau ma naufragato prima di salpare.

Dime qué y quién parece ser. (Foto de un pajarito en España) pic.twitter.com/syJciXT6eN — Caley Fretz (@CaleyFretz) 13 de enero de 2023

Finora l’Astana non ha mai confirmato, ma neppure mentito, la possibilidad che Cavendish e Bol passo entrare in organico. Según che riporta VeloNews, el motivo de la falta de anuncios hasta el momento ha sido dictado por el necesario archivo de detalles relativos a todos los patrocinios personales del campeón británico, que aspira a conquistar el récord absoluto de victorias en el Tour de Francia. .