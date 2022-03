AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le aviso en giallorosso minuto por minuto.

ÚLTIMA NOTIFICACIÓN COMO ROMA – Nuovo appimento giornaliero all online nostro portal dove verranro inserite Las últimas noticias en forma de «brevissima» por restaurar sempre aggiornati minuto por minuto Sulle notizie della AS Roma e gli ultimate avimenti for non perders.

Queste tutte le ultimissime en giovedì 10 marzo 2022:

Ore 17:30 – FORMAZIONE UFFICIALE VITESSE-ROMA – Sky Sport no tiene una aplicación oficial de formación della Roma por partido en Conference League: giocano Ibáñez, Maitland-NilesSergi Oliveira mi Veretout. Preservati pequeño mi pellegrini. VÍA AL VIVO DEL PARTIDO

Ore 13:30 – DALOT, CONFERME SULL’AFFARE CON LA ROMA – La notizia go circolata ieri in italia, rimbalza in spagna trovando ulteriori conferme: Diogo Dalot sarà con molta probabilidad un giocatore della Roma. Lafare por un coste de 10 millones de euros, con un cuadrilátero de 2,5 millones en cartera. (todofichjes.com)

Ore 10:00 – BAJRAMI CONTESO DA ROMA, MILAN E JUVE – Nedim Bajrami è tra i grandi protagonista della stagione dell ‘Empoli de Andreazzoli. Il trequartista albanese ha attirato su si linteresse di molte big italiane non non solo, su tutte Roma, Milán mi juventus Todos los clubes del club de buzos. (Calciomercato.it)

Ore 9:40 – FLORENZI, IL MILAN PRONTO AL RISCATTO – Alejandro Florenzi oggi al Milán è Considere a punto di riferimento, Maldini e Massara sono fortemente soddisfatti ci che il terzino ha fatto durante la stagione. Sembra dunque certificó risco dalla Roma dunque incasserebbe alrededor de 4 millones y mezzo dai rossoneri. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – I FRIEDKIN CAMBIANO LA POLITICA DELLE COMMISSIONI – Con lvvento della noo proprietà texana la Roma ha fto retromarcia sugli agentes e especia por le comisión che, dati alla mano, ora pesano per 23 millones de euros. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – CONTROL IL VITESSE TOCCA A VINA E OLIVEIRA – Stasera la Roma El partido se jugará en la final de la Liga de Conferencia en el Campo Vitesse: due novità en casa giallorossa, con Viña mi Sergio Oliveira Echa un vistazo a la libertad condicional de Molto sobre Zalewski y Christian. (Il Tempo / Il Messaggero)

(En aggiornamento…)

