Argelia cierra el espacio aéreo para aviones militares franceses

No hace falta decir que no hay mucha controversia política en las elecciones parciales de una asamblea electoral en ningún estado de la India. Como resultado de un escaño y medio, no hay posibilidad de un cambio de poder en el estado, por lo que estas elecciones parciales generalmente serán las notas a pie de página en la democracia más grande del mundo.

En ese sentido, la elección parcial del 30 de septiembre en el distrito electoral de Babanipur de Calcuta fue la mayor excepción por todos los medios. El líder de Trinamool, Mamata Banerjee, debería ganar el escaño para conservar el puesto de primer ministro de Bengala Occidental, pero esa no es la única razón por la que se siente atraído por Babanipur.

Las elecciones parciales de Babanipur son un hito importante en el camino para enfrentar el desafío unido que la oposición quiere enfrentar contra el BJP liderado por Narendra Modi en las próximas elecciones generales de India en 2024. Mamta Banerjee aprobó el examen hoy con dignidad y logros récord.

Pero, ¿por qué es tan importante la elección parcial de este distrito electoral en el contexto de la política nacional india?

Las heridas de Nandigram están secas

Primero, en la circunscripción de Nandigram donde la líder de Trinamool, Mamata Banerjee, impugnó las elecciones generales de Bengala Occidental hace unos meses, perdió por un estrecho margen ante un ex teniente y ahora líder del BJP, Shuvendu Adhikari. Tratar de presentarse a sí misma como el principal desafío de Narendra Modi a nivel nacional es que Mamata está perdiendo un escaño en su estado como no es habitual a nivel de toda la India.

Como resultado, Nandigram sin duda trajo una espina en el costado de Mamta Banerjee. Incluso la aplastante victoria de Trinamool en el estado en su conjunto no curó por completo esa herida, pero al final, Babanipur quería ganar las elecciones parciales por un margen de casi 60.000 votos. En las propias palabras de Mamta, “¡Babanipur respondió a la conspiración de Nandigram!”

Mamta también pertenece a bengalíes y no bengalíes

En segundo lugar, no hay duda de que la guerra entre Trinamool y BJP en Bengala Occidental se ha convertido en una guerra cultural. Los líderes del BJP de Gujarat o del norte de la India han sido repetidamente atacados por personas de base como “forasteros” y han hecho campaña repetidamente para que Bangaliana no tenga nada que ver con la cultura del BJP. Al ganar Trinamool por un amplio margen, los votantes de Bengala Occidental también demostraron que “Bangladesh quiere a su propia hija”.

Pero la naturaleza del distrito electoral de Babanipur en el centro de Calcuta es muy diferente: el llamado Kastalu de Mamata Banerjee tiene un gran número de votantes no bengalíes. El centro alberga a un gran número de personas de diversas comunidades, incluidas Gujarati y Marwari. Además, ha habido varios incidentes de Trinamool rezagado en el distrito electoral de Bhavanipur en las últimas elecciones de Lok Sabha. Llegando a ese punto, pero esta vez Mamata Banerjee ha ganado por un gran margen en la mayoría no bengalí de Bhavanipur, lo que demuestra que el atractivo político de Mamata Banerjee no es solo para los bengalíes.

Clavo al ataúd del Congreso

En tercer lugar, el principal Congreso de oposición de la India todavía existe, pero no presentó un candidato contra Mamata Banerjee en las elecciones parciales de Babanipur. En las últimas elecciones, el Congreso no salió a las calles en apoyo de los candidatos de izquierda que eran sus aliados. El Congreso de Trinamool no solo está tratando de tragarse al Congreso en el este o noreste de la India, sino que Mamata Banerjee está haciendo que el Congreso sea casi insignificante en muchas partes del país; la última incorporación a esa lista es el resultado de Babanipur.

En las últimas semanas, el líder del Congreso Assam del partido de Mamata Banerjee, Sushmita Dev, y el exjefe del Congreso de Goa, Luinho Flare, también se han unido a Trinamool. También en Meghalaya, el líder rebelde del Congreso y ex primer ministro Mukul Sangma renunciará con sus partidarios. Sin duda, la gran conquista de Babanipur acelerará este flujo popular en varias partes del país.

El rostro de la unidad de la oposición

En cuarto lugar, si continúa la racha ganadora de Trinamool, es poco probable que el partido de Mamata Banerjee cruce 50 escaños en las elecciones de 2024. En las dos últimas elecciones generales, el Congreso no ha ganado más de 50 escaños, por lo que si existe la posibilidad de formar un gobierno de oposición unido, Mamata Banerjee será la principal contendiente por el liderazgo. A nivel de toda la India, es cierto que ningún partido de la oposición que no sea el Congreso probablemente obtenga alrededor de 50 escaños.

Como resultado, dos años y medio después, si se allana el camino para la formación de un gobierno anti-BJP en Delhi, muchos podrían presentar a Mamata Banerjee más que a los líderes del Congreso en la carrera por el puesto de primer ministro. También fue claro el mensaje de felicitación enviado a Mamata Banerjee por el líder del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, después de su victoria en Babanipur hoy.