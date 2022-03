El gobernador spagnolo proporrà a struttura simile a quella della Francia Sussidio en 500 millones de euros de diesel profesionales con una ridizi en 15 centavos sul carburante dal primo abril prossimo por compensar l’impatto che l’amento del prezzo del petroli sta avendo sui transporter. Lo annusciato al ministra dei Transport, della Mobilità e dell’Agenda urbana, Raquel Sánchezspygando che one part sarà a carico dello Stato e unaltra delle imprese at innitura and distribution combustibile.

En esta cita, el Ministro y su equipo hicieron un resumen definitivo del 25 de marzo dopo la reunion tra gobernar y organización imprenditoriali. Sanchez hai poi evidenziato che sarà aspecto “importante” Cons Cons e del 24 24 e e e e e e 24 e e 24 e 24 e 24 24 e e e e e e aiuto straordinario «dall’Ue».

Nonostante l’annuncio, la piattaforma che organizer lo sciopero ad altranza an anunciato che annuciato ce le mobilitazioni chiedondu un incontra con la ministra. En ese momento, Sánchez replicó el Accordo è stato raggiunto con el traductor del Comitato nazionale, instalándose una organización de “rappresenta”, luego de la crítica de quo piattaforma dimostaru como una “mancanza en el sitio de origen”.

Aviso cualquier otro aviso Noticias Nova

Seguici sui canali social en Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama