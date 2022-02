Alpinisti bloccati 2000 metros en España salvati dall’elicottero

Due alpinisti sono rimasti bloccati a duemila metri di cuota Nella valle en Eco, situata nella comarca en Huesca, en España. Gli alpinisti sono stati salvati con l’licottero grazie all’intervento della Guardia Civil Spagnola.

Alpinisti bloccati en Val de Echo: en el vídeo

I due alpinist sono rimasti intrapolati in a zona ripida duemila metri di altezza, mentor erano inti a scalare espléndido vette della Val de Echo.

La Val d’Echo si trova nella comunità autonoma di Aragona, inmersa nei Pireneiche con le loro cascate di ghiaccio rappensano an invito space irrinunciabili per gli Aparatos para escalar en hielo.

Lesperienza di arrampicata su ghiaccio Avrebbe poto es un epílogo tragico. Este video es de la Guardia Civil, compartido sucesivamente en las redes sociales, li mostra. aggrappati con piccozze e ramponi o parete ghiacciatacon la excepcional diferencia del proseguire nella scalata.

Rintracciati dal corpo della gendarmeria spagnola and due sono stati portati in salvo grazie all internento degli especialista Servicio de Montaña. Individuati ed agganciati sono stati porti bordo dellicottero, che si è allontanato in tutta sicurezza subito dopo.

L ‘operación de salvataggio del Servicio de Montaña è stata documentación con immagini, che si sono conclusse mostrando il felice epilogi questa vicenda.

Vídeo en Ecco.