“Algunos piensan que aún queda un mes de vida”: Katuso lleva 8 años luchando contra una enfermedad incurable y lo hace públicamente por primera vez – 24 de diciembre de 2020

Para muchos, puede ser un misterio por qué Gennaro Kattuso es admirado por los fanáticos, e incluso sus asociados y rivales son infinitamente respetados. Sin embargo, estos últimos todavía estaban un poco asustados. En ese famoso Milán, Renault no era ni muy talentoso, ni demasiado técnico, ni demasiado poderoso. Él mismo entendió esto. ¿Cuál fue su respuesta a la búsqueda de características en común con Birlow? “No digas tonterías. No compares Nutella con una mierda. Cuando lo vi jugar, pensé en cambiar de carrera”, dijo Kutuzo.

En el que tiene un carácter de acero, un encanto poderoso y una intrepidez total. ¿Sabías que durante su carrera como jugador se ganó el apodo de “Braveheart”? Reno salió del campo para pelear. No solo los fanáticos o frailecillos cubrían sus pies cuando volaban en el Kattuso subterráneo. Lo mismo en la vida. No hay nada disponible.

A la edad de 18 años, Gennaro no temía mudarse a la lejana Escocia, donde en una temporada pudo ganarse el amor de los fanáticos locales de los Rangers. Más adelante en su vida hubo Salernitana que voló a la Serie B, luego solo a Milán. En 13 años con Rosoneri, Kutuzo lo ha ganado todo. No solo se despidió de su club local la temporada pasada en San Siro, también estuvo cubierto por problemas de salud. Los médicos no pudieron averiguar de inmediato qué sucedió exactamente.

Kattuso lleva 8 años luchando contra la enfermedad

Napoli Kutuzo ha jugado ciegas especiales en los últimos partidos. Esto se debe al aumento de las enfermedades crónicas que se inició justo en medio del partido de la Europa League contra la Real Sociedad. Reno ni siquiera pudo asistir a la rueda de prensa después del partido. Esto sucedió por primera vez en la vida del futbolista.

Al comentar sobre esto, Kutuzo dijo: “Tenía 34 años, al final de mi vida en el partido Milán-Lazio, en un momento vi a seis Ibrahimovic y seis jugadores de Nest en el campo. Jugué otros 30 minutos y miré con un ojo. Me di cuenta de eso y pedí un cambio “.

Pero esta no es la primera señal. Reno ha admitido haber tenido problemas similares a lo largo de su vida. Puede perder la visión durante cargas pesadas o antes de partidos importantes. Inmediatamente después del partido con Lazio (9 de septiembre de 2011), Kutuzo inició el tratamiento, que duró hasta marzo de 2012. La situación se complica por el hecho de que no se puede hacer un diagnóstico preciso. El síntoma principal es la diplopía. Posición de copia de imagen. Los médicos tardaron mucho en encontrar la causa raíz.

“Los médicos no saben qué es esto desde hace mucho tiempo. Escuché diferentes versiones que iban desde el cáncer hasta la distrofia tendinosa. Un año después del diagnóstico, hicieron un diagnóstico preciso: mastinia. La verdad es que a veces no veo nada con mi ojo derecho”. Corrí fuerte y corté el mío “.

Miastenia gravis: ¿que es y que tan grave es?

Es una enfermedad autoinmune que se manifiesta clínicamente en forma de debilidad y fatiga muscular patológica. La incidencia anual de miastenia gravis es de 0,4 por 100.000. Esta vulnerabilidad varía entre 10-24 personas por cada 100 mil. La enfermedad afecta principalmente a las mujeres, en una proporción de 3: 1. La enfermedad se diagnostica principalmente (60%) entre las edades de 15 y 40 años. La edad promedio de las mujeres es de 26 años, la de los hombres de 31 años. En otros grupos de edad (menores de 15 y mayores de 40) la enfermedad se encuentra con casi la misma frecuencia: 20%.

En pocas palabras, la miastenia gravis es una afección en la que los músculos se debilitan y se cansan rápidamente. No existe una cura definitiva para este problema, pero el tratamiento adecuado puede ayudar a reducir los síntomas. Puede haber muchas razones. Por lo general, el problema que inicia la enfermedad es la violación de las conexiones adecuadas entre los nervios y los músculos. La miastenia gravis del tobillo se limita a los músculos de los ojos y los párpados. Hay dos síntomas comunes de la miastenia gravis: diplopía (o visión doble) y fitosis (nivel anormalmente bajo del párpado superior en comparación con el párpado).

El Nápoles ha pospuesto las conversaciones sobre un nuevo acuerdo con Katzou

En algunos casos, la enfermedad afecta otros músculos de la cabeza, lo que dificulta hablar, masticar y tragar. También es posible que se produzcan daños en los músculos respiratorios. La miastenia gravis también es peligrosa si no se diagnostica y trata adecuadamente. Los avances en la ciencia han logrado avances significativos en la lucha contra la enfermedad, que mató a un tercio de los pacientes en la década de 1960. Hoy, la muerte casi ha desaparecido y la miastenia gravis se puede tratar y conservar los síntomas.

Al parecer, Kattuso es muy consciente de su enfermedad y pide no entrar en pánico: “Tengo miastenia gravis desde hace 10 años. Esta es la tercera vez que se pone tan mal que me pasará y mi ojo volverá a la normalidad. Sé que algunas personas ya piensan que me queda un mes de vida”. Pero les aseguro que todo está bien “.

El pánico fue provocado por la aparición de Kattuso en una entrevista flash

Incluso después del citado partido con la Real Sociedad, la prensa empezó a preguntar por el tema. El asistente de Luigi Riccio llegó a la rueda de prensa y pidió entender: “Gennaro tiene problemas en los ojos. Lo han tratado durante muchos años. Muestre respeto, no hable de eso”. Sin embargo, Kattuso no lo mantuvo en secreto. En cambio, Reno encuentra una manera de ayudar a personas con problemas similares. Al final del partido con el Torino, el entrenador del Napoli puso todo en las estanterías.

“Estoy de acuerdo, durante los últimos 12 días no he sido yo mismo. Quería volver con los niños que se miran al espejo y ven algo que no les gusta. No se preocupen. La vida es bella, es habitable. Me ocuparé del problema y seré más bella que antes.

Los muchachos se asustaron cuando me vieron así, lo sé, pero estoy vivo. No solo se ve mal, esta condición lo hace muy cansado, sino que cuando tiene visión doble durante 24 horas, está realmente cansado.

Aunque lo he estado escondiendo durante los últimos días, sé lo que mis jugadores lamentan ver en mí. Lo pasé mal conmigo mismo: ver una película doble todo el día no fue fácil. Solo un loco como yo puede soportarlo. Lamento ver a la gente preocuparse por ser así … pero tengo que aceptarlo porque hay tantas cosas malas en la vida. Tengo suerte de hacer lo que quiero en la vida “.

No hay salida fácil

Las causas de la miastenia gravis se desconocen por completo. Esto no se puede curar por completo, pero hay un período de alivio. Es un período de tiempo indefinido en el que una persona puede volver a sentirse sana. Alguien puede lograr esto al comienzo del tratamiento, alguien tiene que hacer un esfuerzo. Pero casi no hay forma de protegerse de la agresión. Por supuesto, hay muchas sugerencias. Sí, los pacientes no pueden calentarse al sol, al sol. Es mejor no ir a los baños y baños. La actividad física excesiva y el ejercicio están contraindicados. Debe evitar el estrés, los trastornos emocionales y los resfriados. Es obvio llevar un estilo de vida saludable: sin alcohol, tabaco y drogas.

No debería haber ningún problema con los post-Kutuzov, pero hay grandes dudas sobre el resto. Para cumplir plenamente, Reno debe suspender al menos temporalmente el entrenamiento. ¿Te imaginas esto a pesar de que estuvo constantemente con el equipo en competiciones y entrenando en los malos momentos? Sin embargo, lo más importante es que el entrenador del Napoli no podría haberlo imaginado. Especialmente cuando el equipo tiene problemas con las decisiones. “Sólo un loco como yo puede ir. Pero esta es mi vida. Cuando muera, quiero estar donde viví, en el campo de fútbol”, dice Kutuzo.

Fue una pena que todo esto sucediera cuando finalmente Gennaro fue reconocido como entrenador. Ya no se le considera solo un motivador atractivo. Apreciado por su flexibilidad táctica y cualidades gerenciales. Ahora el Nápoles es completamente su equipo. Fue en este punto de la vida que Kutuzo lanzó otra prueba. Él se ocupará de eso. Eso es verdad. Gracias a su publicidad, puede ayudar a empoderar a personas con problemas similares. No puede ser diferente. Después de todo, se trata de la construcción “Braveheart” de Renault. No hay cosas que lo obliguen a rendirse.

