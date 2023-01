Aggressioni a Verona dopo Marocco-Spagna, Daspo «europeo» per i 13 di CasaPound

Qualcuno di loro, quel provemento, lo conosce molto bene. Se non altro perch lo ha gi o lo sta espiando. Ma questa volta, non si tratter, come usual accade, solo di non poter andare a seguire in presenza le partite dell’Hellas o altre gare in giro per l’Italia. No. Questa volta el Daspo – il divieto di assistere todas las manifestaciones deportivas – che gli ha comminato il questore Ivana Petricca, sar europeo. quanto toccher scontare, in attesa dei procedimenti penali che stanno seguendo l’iter della procura, ai 13 componenti del blanko che la sera dello scorso 6 dicembre aggredirono alcuni tifosi del Marocco, ritrovatisi en piazza Bra para celebrar la victoria en el Mondiali de Qatar della loro squadra contro la compagine spagnola. Tredici, tutti incastrati sia dalle telecamere che pullulano nella zona a ridosso di piazza Cittadella e via Battisti dove hanno teso l’agguato, sia dal fatto di essere stati presi, alcuni di loro, con ancora in mano le catene e le spranghe usate per l’aggressione. Undici maggiorenni e due minorenni, tutti riconosciuti dalla Digos vienen militanti di CasaPound, alcuni con un palmares penale che gi annovera reati e condanne. E se sul fronte legale ci saranno i distinguo sulle varie responsabilit, per quanto riguarda i Daspo il questore ha applicato la formula associativa che potieri ritrovarsi anche tra le accuse. Quella che prevede oltre all’intensionalit, la conoscenza da parte del reo dello scopo e dell’attivit generale dell’organizzazione criminale, o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione.