A Latin Latin Quinto arrestato in poche settimane – Luna Notizie – Notizie di Latina

LATINA – En otro latín, quinto in poche settimane, è stato arrestato latina dove si nascondeva. O pe raz Lat Lat Lat Lat legge.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della Compina di Latina Direct dal Tenente Mario Ferrari individualmente y arrestó a 28 nazionalità romena che viveva con la compatibilidad en Latina Scalo.

Il giovane era inseguito da un mandato europeo emesso dal’autorità giudiziaria spagnola, dopo la condonne cinque anni di reclue per avar fatto parti a gruppo criminale especialidad cero tráfico en auto lusso rubate. Lomo dopo l’arresto è stato transferito in carcere attesa di essere estrato in Spagna.