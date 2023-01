a gennaio l’inflazione è cresciuta del 5,8 per cento su base annua

A gennaio, l’inflation in Spain è cresciuta del 5,8 per cento su base annua principalmente a causa dell’aumento del prezzo dei carburanti. È quanto emerge dai dati provvisori pubblicati oggi dall’Istituto nazionale di statistica (Ine) che se tendrá que confirmar a la mitad del próximo mes. Con el incremento registrado en el primer mes de 2023, la inflación interrumpirá en cinco meses consecutivos el ritmo de variación anual y retomará su tendencia alcista. Sin embargo, il dato di gennaio è di cinque punti inferiore al picco rapgiunto lo scorso luglio, quando l’inflazione era salita al 10.8 per cento, il livello più alto dal settembre 1984. Según l’Ine, l’aumento dell’Indice dei prezzi al consumo (Ipc) al 5,8 è duvote principalmente all’aumento dei prezzi dei carburanti and al facto che abbigliamento e delle calzature sono scesi meno all’inizio di quest’anno rispetto a gennaio del 2022. Al contrario, le statistiche Evidenzano che i prezzi dell’electricity sono diminuiti di più nel gennaio del 2023 rispetto all’anno precedente.

Leggi anche altre notizie su Noticias Nova

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama