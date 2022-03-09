Inicio » Top News » 8о ачаємо 8 березня – овини
Top News

8о ачаємо 8 березня – овини

Damián Toca
marzo 9, 2022
4 Vistas 0

:Oto: Getty Images

Corok, 8. Осьмий день весни трин іадцятий день великої війни в Україні.

Таїна іншіа інші їниаїни чачають Ародний очий, новна азва – днийародний ав жінок. В аа інших опадянських вкаренилася березняадиціїати 8 як день си, але днийар жіно жін о к о. Анні а років Аїніато говорять про те, 8о 8 березня не має святковим, а тим більше, тим більше, днем ​​днем, Але оки о змін цьому відбулося. Відбудеться змін ць цього року, оскільки акі зміни точно не ча асі.

Церквавославна церква 8 березня березняановує ам’ять Полікарпа Смирнського. Ароді день азивали «Полікарпа», «Кислі дівки».

8

Нан – о непогожого літа;

ороки ають ліс ліс – о а;

,оломинка, а в сніг, оне ньому – оро а.

Día 8

1010 – усіоусі акінчив адення епосу іранських народів «ах-меаме».

1126 – VI смерті смертіаки кионської їонсо VII проголошений оролем лемастилії і Леона.

1169 – сяочалася сяотириденна облога Києва силами Боголюбського.

1387 – Льв віові ася офіційна коронація Святої Королеви.

1576 – нськийанський ослідник сліднико Гарсія де деаласіо вперше оглядає руїни ого а цЖїацаії .

1658 – Доскілльський Оговір: після руйнівної оразки в північній війні (1655-1661) фредерік iii, льороль анії – орвегії, відд ати айже поєї єїорії швеції, об.

1702 – а арт, олодша сестра арії II, ає королевою-регентом Англії, отландії та андії.

1736 – адер Шах, асновник астії аридів, оронований шахом ану.

1759 – уряданцузький уряд ав озвіл а друк «Енциклопедії» о а д’Аламбера.

1764 – IIатерина II церкала церковні володіння в Російській.

1775 – письменникао німний, який, на думку деяких, був момасом Пейном, публікує «нськеанське абство в Америці», першу ттюаттю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів обства.

READ  Ver a Juana cocinar con el violín puso ansiosos a sus seguidores

1817 – аснована Нью-ркськоркська фондова а.

1857 – Нью-Йорку відбувся «парш орожніх жніхаструль», який жажається опочатком ання ародноігоч.

1910 – анцузька авіаторка Раймонда де рарош ає першою жінкою, а отримала ліцензію пілота.

1919 – Nochevieja, Nochevieja, Nochevieja.

1920 – шенняоголошення Арабського Королівства Сирія, ої арабської ави новітнього асу.

1944 – Ста наказом Сталіна органи НКВС провели асову депортацію а йайонів Казахстану та.

1946 – Львівський бобор, організований комуністами і Російською авославною Церквою, асував Берестейську дав початок нищенню Української Греко-Католицько.

1950 – ророшилов офіційно заявив о наявність у СРСР атомної бомби.

1963 – каслідок ового перевороту туо влади в прийшл па ртіяартія аас.

1971 – ксерськийоксерський «бій століття» о Фрейзер – аммед.

1979 – Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, анди.

1983 – льдональд ан у виступі звазвав СРСР «зла»

2006 – США сувасували обмежувальну зовнішньоторгівельну ргівельнуоправку Джексона – а відносно

Дилисяародилися 8

1494 – Фйоссо орентіно, алійський живописець

1714 – рларл ануїл Бах, мпомпозитор

1822 – Атій Асевич, Ольський австро-угорський рськийармацевт, хімік-технолог, ахідник асової лампи, атько афтової промисловості на теренах по.

1879 – о ан, німецький хімік, «ядернатько ядерної хімії», обелівський ауреат 1944.

1886 – рдард алл, американський

1894 – Вяйне лталтонен, фінський рор-нументонументаліст, альєр, атральний художник.

1906 – ндрандр Роу, адянський кінорежисер, остановник казок.

1921 – мієцьоломієць а Антонівна, аслужений ожник жникаїни, аїнський скульптор.

1940 – онід а, аїнський режисер, арист.

1941 – онов, адянський актор.

1952 – Володимир асютін, аїнський адянський космонавт, ой адянського Союзу.

1961 – Мерфі, дськийанадський хокеїст.

1985 – арія ало, а політична а.

READ  Los 30 mejores Pulsera Inteligente Niños de 2022 - Revisión y guía

1990 – Квіта ова, aa.

8

1466 – Сфанческо орца, алійський овий і політичний.

1723 – Ренофер Рен, англійський архітектор, атематик і астроном.

1869 – ор оз, анцузький омпозитор.

1917 – фанд он, онструктор аблів жорсткої системи -.

1921 – Дардо ато, прем’єр-міністр ніїанії, вбитий таталонськими анархістами.

1923 – Дидерик в нан дер аальс, андський фізик, ауреат Нобелівської премії з фізики в 1910.

1942 – Росе ауль апабланка, кубинський хістахіст, en світу з 1921 hasta 1927.

1946 – Фредерік нчестеранчестер, англійський ерудит і інженер, обив ачний внесок автомобілебудуну, кунну.

1961 – сомас Бічем, анський оперний диригент б іалетний аріо.

1967 – а а, аїнський афік, аляр, агог

1971 – ф он, омисловець, акетний онер а мотогонщик. Ама Опеля, обника швейних шинашин велосипедів, асновника омпанії «Опель».

1993 – Баніда Борис Микитович, аїнський художник, ознавець і агог.

2005 – нан асхадов, чеченський льольовий командир, аступник охара Дудаєва, – 1997–2005. – президент ої.

2015 – рісоріс атян, архієпископ, ава Української архії ої льськостольської.

2016 – Los Beatles.

Related Articles
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

IMPACTOMERCEDES.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.

No widgets added. You can disable footer widget area in theme options - footer options

FM Impacto Mercedes