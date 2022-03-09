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Corok, 8. Осьмий день весни трин іадцятий день великої війни в Україні.

Таїна іншіа інші їниаїни чачають Ародний очий, новна азва – днийародний ав жінок. В аа інших опадянських вкаренилася березняадиціїати 8 як день си, але днийар жіно жін о к о. Анні а років Аїніато говорять про те, 8о 8 березня не має святковим, а тим більше, тим більше, днем ​​днем, Але оки о змін цьому відбулося. Відбудеться змін ць цього року, оскільки акі зміни точно не ча асі.

Церквавославна церква 8 березня березняановує ам’ять Полікарпа Смирнського. Ароді день азивали «Полікарпа», «Кислі дівки».

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Нан – о непогожого літа;

ороки ають ліс ліс – о а;

,оломинка, а в сніг, оне ньому – оро а.

Día 8

1010 – усіоусі акінчив адення епосу іранських народів «ах-меаме».

1126 – VI смерті смертіаки кионської їонсо VII проголошений оролем лемастилії і Леона.

1169 – сяочалася сяотириденна облога Києва силами Боголюбського.

1387 – Льв віові ася офіційна коронація Святої Королеви.

1576 – нськийанський ослідник сліднико Гарсія де деаласіо вперше оглядає руїни ого а цЖїацаії .

1658 – Доскілльський Оговір: після руйнівної оразки в північній війні (1655-1661) фредерік iii, льороль анії – орвегії, відд ати айже поєї єїорії швеції, об.

1702 – а арт, олодша сестра арії II, ає королевою-регентом Англії, отландії та андії.

1736 – адер Шах, асновник астії аридів, оронований шахом ану.

1759 – уряданцузький уряд ав озвіл а друк «Енциклопедії» о а д’Аламбера.

1764 – IIатерина II церкала церковні володіння в Російській.

1775 – письменникао німний, який, на думку деяких, був момасом Пейном, публікує «нськеанське абство в Америці», першу ттюаттю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів обства.

1817 – аснована Нью-ркськоркська фондова а.

1857 – Нью-Йорку відбувся «парш орожніх жніхаструль», який жажається опочатком ання ародноігоч.

1910 – анцузька авіаторка Раймонда де рарош ає першою жінкою, а отримала ліцензію пілота.

1919 – Nochevieja, Nochevieja, Nochevieja.

1920 – шенняоголошення Арабського Королівства Сирія, ої арабської ави новітнього асу.

1944 – Ста наказом Сталіна органи НКВС провели асову депортацію а йайонів Казахстану та.

1946 – Львівський бобор, організований комуністами і Російською авославною Церквою, асував Берестейську дав початок нищенню Української Греко-Католицько.

1950 – ророшилов офіційно заявив о наявність у СРСР атомної бомби.

1963 – каслідок ового перевороту туо влади в прийшл па ртіяартія аас.

1971 – ксерськийоксерський «бій століття» о Фрейзер – аммед.

1979 – Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, анди.

1983 – льдональд ан у виступі звазвав СРСР «зла»

2006 – США сувасували обмежувальну зовнішньоторгівельну ргівельнуоправку Джексона – а відносно

Дилисяародилися 8

1494 – Фйоссо орентіно, алійський живописець

1714 – рларл ануїл Бах, мпомпозитор

1822 – Атій Асевич, Ольський австро-угорський рськийармацевт, хімік-технолог, ахідник асової лампи, атько афтової промисловості на теренах по.

1879 – о ан, німецький хімік, «ядернатько ядерної хімії», обелівський ауреат 1944.

1886 – рдард алл, американський

1894 – Вяйне лталтонен, фінський рор-нументонументаліст, альєр, атральний художник.

1906 – ндрандр Роу, адянський кінорежисер, остановник казок.

1921 – мієцьоломієць а Антонівна, аслужений ожник жникаїни, аїнський скульптор.

1940 – онід а, аїнський режисер, арист.

1941 – онов, адянський актор.

1952 – Володимир асютін, аїнський адянський космонавт, ой адянського Союзу.

1961 – Мерфі, дськийанадський хокеїст.

1985 – арія ало, а політична а.

1990 – Квіта ова, aa.

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1466 – Сфанческо орца, алійський овий і політичний.

1723 – Ренофер Рен, англійський архітектор, атематик і астроном.

1869 – ор оз, анцузький омпозитор.

1917 – фанд он, онструктор аблів жорсткої системи -.

1921 – Дардо ато, прем’єр-міністр ніїанії, вбитий таталонськими анархістами.

1923 – Дидерик в нан дер аальс, андський фізик, ауреат Нобелівської премії з фізики в 1910.

1942 – Росе ауль апабланка, кубинський хістахіст, en світу з 1921 hasta 1927.

1946 – Фредерік нчестеранчестер, англійський ерудит і інженер, обив ачний внесок автомобілебудуну, кунну.

1961 – сомас Бічем, анський оперний диригент б іалетний аріо.

1967 – а а, аїнський афік, аляр, агог

1971 – ф он, омисловець, акетний онер а мотогонщик. Ама Опеля, обника швейних шинашин велосипедів, асновника омпанії «Опель».

1993 – Баніда Борис Микитович, аїнський художник, ознавець і агог.

2005 – нан асхадов, чеченський льольовий командир, аступник охара Дудаєва, – 1997–2005. – президент ої.

2015 – рісоріс атян, архієпископ, ава Української архії ої льськостольської.

2016 – Los Beatles.