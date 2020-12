Lionel Messi (Barcelona)

Edad – 33

Comisión de transferencia – 100 millones de euros

El colega de Messi obviamente está aburrido, pero no tiene paciencia hasta al menos finales de enero, cuando el Barça elige un nuevo presidente. Leo todavía parece inclinarse hacia la salida. La situación podría cambiar con el regreso del Laporte preferido de la carrera que está en estrecha relación con el padre del astro argentino. PSG y Manchester City siguen de cerca la situación. Del lado de los parisinos – Neymar, Pep con petrodólares qataríes – la principal baza de los “ciudadanos”. Messi se enfrenta a una elección de por vida.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Edad – 34

Comisión de transferencia – 14 millones de euros

El glamoroso capitán del Madrid y el genio actor del “penalti” no puede estar de acuerdo con Pérez para ampliar el contrato. La situación es muy simple y al mismo tiempo confusa: el presidente quiere ir “gradualmente” (+1 año), y Ramos exige un acuerdo a largo plazo. El hambre económica del español es bajo (12 millones de euros) lo que ralentiza el proceso de negociación. En definitiva, la leyenda de la vida de los “Blancos” repite la suerte de Ronaldo que insultó a los Apeninos. Florentino no siente simpatía por sus propios líderes …

Luca Modric (Real Madrid)

Edad – 35

Tarifa de transferencia: 10 millones de euros

El futuro de Ramos no es el único problema en el Bernabéu. Motric, que ha tomado una forma fantástica, también tiene derecho a negociar con otros clubes. Jizu no quiso liberar a uno de sus líderes, pero Pérez preguntó la edad del croata y dijo que era necesario liderar a la juventud. La posición de campeón del mundo en la estructura del mago francés está confirmada por números. El mejor jugador de 2018 es tercero en número de minutos esta temporada. Los ricos de la MLS están alineados en una larga fila, pero el propio Modric quiere jugar un poco más en Europa. Junto con Messi, estos son los 7 “Balones de Oro” en el mercado de agentes libres.

Sladen Ibrahimovic (Milán)

Edad – 39

Comisión de transferencia: 3,5 millones de euros

El principal arquitecto del Milagro de Milán, al parecer, no se va a colgar los zapatos de la uña. El estado de ánimo de Ibra es admirable: “Si estuviera en el puesto actual, le diría a Paulo Maldini:“ Si no me das un nuevo contrato, no saldré más al campo. “¿El histórico Campeonato Rosenory finalmente lo conectará con el fútbol? Vamos, estamos hablando de un buen frenesí que no reconoce ningún pronóstico …” Ibra-Kadabra aún podría correr 1-2 temporadas más, no solo para el Milán.

Sergio Agüero (Man City)

Edad – 32

Comisión de transferencia: 35 millones de euros

“Kun” pasa su décima temporada en el Manchester Grand Camp. Tras la salida de Silva, Touré y compañía, Argentina sigue siendo la única estrella del plan ganador, que ha reconquistado el submarino. Agüero ha reconocido repetidamente su amor por su propio Independiente y ha hablado del inevitable final de su vida en su tierra natal, pero el interés de los clubes europeos radicales podría retrasar su tan esperado regreso. El Inter de Milán, uno de los principales contendientes por el goleador popular, juega actualmente una menor por una lesión grave (7 partidos con 2 goles en la temporada 2020/21).

David Alaba (Bayern)

Edad – 28

Comisión de transferencia – 65 millones de euros

El equipo relativamente joven, que se retira fácilmente a un centro, deja al mejor equipo de Europa. No están de acuerdo en el tema financiero. Alabama está inundada de ofertas interesantes de los mejores clubes, pero el Madrid se ha adelantado. La mudanza a la capital española, en particular, se ve facilitada por la relación amorosa entre Florentino y Bini Jahawi, el mejor agente de jugadores de Austria en 2020. Por supuesto, Chelsea, Barça y PSG no van a deponer las armas a pesar del claro apoyo de los blancos. La condena no está lejos.

Ángel de María (PSG)

Edad – 32

Coste de transferencia: 32 millones de euros

Otro jugador de clase mundial planea cambiar su permiso de residencia en el verano de 2021. “Fideo” no se perdió en compañía de Mbappé y Neymar, y, mientras ambos estaban siendo tratados, solía arrastrar a París por su cuenta. Sin embargo, los medios franceses dicen que es hora de decir adiós. El atleta del PSG, Leonardo, no ve a Argentina como parte de un plan de futuro. Se rumorea que Di María acomodará a Christian Eriksen, invitado por Mauricio Pochettino, el nuevo líder de París sin cinco minutos. Milán y Juventus ya se han puesto en contacto con representantes de Angelito.

Memphis Depoy (Lyon)

Edad – 26

Comisión de transferencia – 45 millones de euros

La reubicación fallida del régimen de Bartolomé tendrá una segunda oportunidad este invierno. Deboy lleva meses sentado en su maleta, esperando que acabe el proceso electoral en el Club Catalán. Lyon está listo para hacer un descuento significativo en bluegranos, de 15 a 5 millones de euros. El talentoso delantero es la principal petición de Ronald Kuman, y él es muy consciente de las oportunidades de Memphis para trabajar junto a “Orange”. El PSG también estaba interesado en el estatus de la estrella de la Ligu 1, pero el líder de los “Weavers”, Jean-Michel Ola, no quería fortalecer a un rival directo.

Gianluigi Donorumma

Edad – 21

Comisión de transferencia – 60 millones de euros

Uno de los graduados más talentosos de la Academia de Milán de la última década es todavía joven y tiene una enorme confianza. Sorprendentemente, pronto cumplirá 22 años. Donarumma comenzó tan temprano que parece ser un senior en la organización actual de “Rosonery”. Durante cinco años con la fundación, Gigi experimentó altibajos, amenazó con renunciar, luchó con el club y la fiebre tifoidea. ¡Finalmente, finalmente dejó de luchar por Scudetto! Negociar un nuevo acuerdo promete ser difícil: el torpe Riola exige 10 millones de euros al año a su cliente. Entonces, la prensa madrileña habla de otra oportunidad para Florentino Pérez, que intentó impresionar al joven portero hace unos años.

Georgino Vinaldam

Edad – 30

Comisión de transferencia: 40 millones de euros

“¿Wayne firmará un nuevo contrato? Realmente lo creo. Tenemos una buena relación, así que trato de ser positivo”, dijo Jürgen Klopp a principios de diciembre, pero eso ha cambiado poco desde entonces. El centrocampista holandés aún no ha firmado un nuevo contrato con los ‘Reds’ y está dando a conocer a los locales las conversaciones con la publicación catalana Mundo Deportivo Barca. Enero es un mes importante en las negociaciones entre el estudiante de Finord y los campeones ingleses. Globe echará de menos a un centrocampista clave.

