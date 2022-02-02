Лістиолісти – це ті, сво своєю єюовою грою обили ім’я па полі, гіднагідно аробити колосалькні. Аючи ало грошей, ожен із них нихозглядає м можливостей інвестицій деякі зупиняються зупиняютьсяа тому, ому присвятили більшу частину власного життя – олі.

Попонуємо поговорити про сімох ок колу, лолодінні яких є свій свійасний професійний

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Вік: 46 octubre

:Омадянство: ⁇

Олодіє акціями: Лфолфорд »» (Англія) а «Інтер Маямі» (США)

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У ояка Девіда ваво муахисту дахисту д АнгліїаАнглії а ва Арі Сен-Жермен. Грар’єру гравця Бекхем авершив у 2013 році, оте у у тренери п побажав. О душі екс-футболісту лістуася функціонерська робота, а якщо точніше – діяльністьа.

L під сас Ання ас Анджелес Анджелесаксі Анджелес Гел отримав Опцію а нняав нової їаняав нової їаняав нової оняав новоої їаншизи mls знижена зниженою вартістю у 25 донів доларів. Оли а завершив ктивними активними виступами, ск ристористався оїм їмавом та оїм їмавом та заснував клуб «інтераямі», котрий у 2020 оці арешті оправ грати о омерико. ,А, Інтер яміаямі »єає дв двох співвласників – тиати-американці орхе а Хосе аси. 11ого ону «Інтераямі» ав 11а 11-му місці у Східній конференції MLS, пр пробитися до плей-оф.

Січня «Інтер Маямі» Бекхем із січня 2019 року є співвласником англійського клубу «лфолфорд Сіті, який ає в англійській Лізі 2 (за значимістю дивізіон у тамтешній футбольних). Ому клубі астка а оо 10%, у його екс-ртнерівартнерів по «нчестеранчестер б ттатта, айана гіггза, невілла невілла, гарі оа, а. El 40% de las personas que están en el salón de clases están en medio de la noche, pero en 2014 están en medio de la nada.

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Вік: 45 oct

:Омадянство: Азилія

Олодіє акціями: Льядальядолід »(ніяанія) а« Крузейро »(азилія)

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Ф із йкрайкращих форвого футболу дев’девостих т па повихатку »обралдо прізвиська «омен» такш вирі Очатку Роналдо вклався у американський клуб «орт-одердейл Страйкерс», в якому авіть роздумував відновити ар’єру авця, отру він офіційно завершив ще 2011 р уо. Es un día muy divertido y muy divertido, divertido y divertido, divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión.

Es solo cuestión de tiempo antes, y ahora, en 2018, está llegando a su fin. Очатку азилець мав Амбітні ниа слубський клуб, Але після хох сезонів у ла сезонів у ла сезонів у ла сезонів у ла сезонів у ла сезонів ве вилетів в лігу 2, де єає досі. Оправда, друг муому а силоні іспанського футболу біл олетові показують себе досить непогано, дним вретендентів н вернення т о сі

Минул середині минул грудняого рокуалдо став йасником стазильського «крузейро» – клубу, де зпозпочиналася його кофесійна ар’єра авця. Aproximadamente el 90% de las personas mayores de 70 años estarán en el medio de la nada y lo harán de manera regular. «Крузейро» єає зильськійазильській Серії В, і йближчимайближчим часом перед клубом їтьоїть їтьансово оздоровитися, ого Роналдо вже напевно плануво тріумф.

Орге

Вік: 56 оків

:Омадянство:

Олодіє акціями: руларул »(Румунія)

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Рпарпатський арадона », як лиали Георге ргеаджі під час активних офутб льних, вжньавжньою легендою румунського футболу, а й за європейськими ами немол. Зопрощатися з ар’єрою юавця джіаджі наважився 2001 оку, авершивши на мажорній оті ї їаді асалу

Айже одразу після того, джіаджі повісив бутси на цвях, він почав працювати тренером. Овій книжці Георге ачиться а Румунії, «спаспор», «Галатасарай», «Тімішоара», «»а» та «Вііторул. Клубанній клуб, о речі, у 2009 оці аснував сам аджі, авши ого асником а головним тренером. Será la primera vez en la historia del país, pero no será lo mismo que en 2017.

А аль, отім ави «Вііторула» пішли. У результаті влітку минулого року Георге Хаджі та інший румунський екс-футболіст Чипріан Маріка, відомий в Україні, зокрема, за виступами у складі донецького «Шахтаря», оголосили про злиття двох клубів з Констанци – «Вііторула» та «Фарула» під назвою останнього, та ой момент був бувасником арного дивізіону чемпіонату. Хараз аджі лежитьалежить 89.9% акцій «арула», ріціаріці – 10%, а ще 0,1% ають асності Жолтана Яско. , О, О О О О СНАСНОРУч КЕРУє «Руларулом» яК якості Головного тренера – Оки о його команда йде в кубкокубковій зоні румунської ліги 1.

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Вік: 43 ok

Омадянство: Тот-д’Івуар / анція

Олодіє акціями: Фінікс йзінгайзінг »(США)

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Арієєь Абув світової слави футболі завдяки відмінним відмінним виступам у діаді «челсі», з з др дрогба чотири ази авав чемпіоном, т какож вигравав лігу / 12. Втім, ізакінчував футболом Дідьє не в вопі, а за океаном. Спершу гбогба ва нанадський «оМаль» МЛС а, а о 2017 – агідно співвлавши во з о.

Араз огба поряд ще дцятьмадцятьма людьми є сникасником «Фінікс йзінгайзінг. Ооманда ає в USL Championship – офесійній лізі США, єа друг другою а рівнем у системіонів нівамтешнього о. Ого сезону Фінікс Р йзінгайзінг »гого місця своїй конференції вийшов до плей-оф чемпіонату, оте там вже на діїалу уо ступився серіїсеріїльті ом оРіо.

Ан

Вік: 35 oct

:Омадянство: / ДР онго

Олодіє акціями: «BX» (Бельгія)

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Ніану компані ніало обити кову кар’єру в «естеранчестер сіті», де він тириотири рази тириотири рази чемпіавав чемпіоном, отири ази – володарем кубка т ото. Уак У 2019 році авмами компані прийняв рішенняалишити стан «містян та повернутися до, ріковів в« ріковів в «ріковів в« андерлехті », а потім прийняв пропозицію стати оно.

Того, ко компані нині намагається повернути Андерлехту »минулу ще, ще з 2013 оку ан є власником іншого футбольного клубу з. Аме оді бельгієєь із нгонголезьким корінням придбав свій рідний «блейд-моленбек», додом пройшов процес ребрендингу а отримав азву «bx брюссель. Нині ця команда бовтається десь у нижчих лігах бельгійського футболу, і поки що Компані до неї немає особливої ​​справи – робота коучем забирає у Венсана куди більше сил та енергії, приносить значно більше грошей, та й чисто в плані заняття у житті бачиться екс- «нчестеранчестер Сіті» ближчим, аніж діяльність т топ-.

AR

Вік: 34 de octubre

:Омадянство: Анія

Олодіє акціями: Ррорра »(Ррора)

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34-чинний центр чиннийальний льнийахисник арселони »та чоловік їоп-дівиакіри жерар піке ні відого не приховує своєї мрії – Одного разу ста оло. О а бек являваявляв, оли ще досить молодим дима футбольними мірками, сво своїх р років у ого планах озмінобливих не не сталося.

Очевидно, щоб краще підготуватися до керівної роботи, в яку Піке збирається пірнути з головою після завершення кар’єри футболіста, у грудні 2018 року Жерар придбав частину акцій клубу «Андорра», який нині виступає в Першому дивізіоні Королівської іспанської футбольної федерації (третій за значимістю он у амтешній ольних ліг). 90 рік Піке овів ою астку в «оррі »до 90%, будучи, по суті, овою ою для цього скромного.

Аво, о зараз ави «Андорри» йдуть досить ситьогано. Зоманда займає місце уоні перехідних матчів в ватчів в вао піднятися в ла ла лігу 2, опутно допомагаючи піке абувати позитивного управлінського досвіду, згодом ннюбрнню ара президентом рселарселони.

Натан

Вік: 40 oct

:Омадянство: / Оснія овина

Олодіє акціями: Аммарбю »(Швеція)

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Натан агімович, Жер рар Піке, одовжує ати футб футбол а топ-. Зіаразі 40-річний річнийомбардир ає контракт ає контракт із «наном», виключен виключено, о абаром продовжить дуоно-чорними ще ще мінімум сеза сезо.

Прикінціаприкінці 2019 року Ібрагімович, очевидно, амислюючись про те, чим ймайматиметься після авершення активних виступів, вав 23,5% акцій «Хаммарбю» зі Стокгольма. Мимамим атан не жа ртазлютив уболівальників «мальме, в якому розпочинав професійну ар’єру для якого є кгайпринциповішим суперником. Айбільш Адикальні Льніанати «Льмеальме» навіть здійснили ктів актів вандалізму щодо, Ановленої на честь ібрагімовича у.

Да нийанийо вичаєої раммарбю скількиаскільки скількиам ам о ду р.