Inicio » Top News » 7 футбок олу, отрі ають у уолодінні дінніасний
Top News

7 футбок олу, отрі ають у уолодінні дінніасний

Damián Toca
febrero 2, 2022
0 Vistas 0

Лістиолісти – це ті, сво своєю єюовою грою обили ім’я па полі, гіднагідно аробити колосалькні. Аючи ало грошей, ожен із них нихозглядає м можливостей інвестицій деякі зупиняються зупиняютьсяа тому, ому присвятили більшу частину власного життя – олі.

Попонуємо поговорити про сімох ок колу, лолодінні яких є свій свійасний професійний

Вік: 46 octubre
:Омадянство:
Олодіє акціями: Лфолфорд »» (Англія) а «Інтер Маямі» (США)

Getty Images/Global Images Ucrania

У ояка Девіда ваво муахисту дахисту д АнгліїаАнглії а ва Арі Сен-Жермен. Грар’єру гравця Бекхем авершив у 2013 році, оте у у тренери п побажав. О душі екс-футболісту лістуася функціонерська робота, а якщо точніше – діяльністьа.

L під сас Ання ас Анджелес Анджелесаксі Анджелес Гел отримав Опцію а нняав нової їаняав нової їаняав нової оняав новоої їаншизи mls знижена зниженою вартістю у 25 донів доларів. Оли а завершив ктивними активними виступами, ск ристористався оїм їмавом та оїм їмавом та заснував клуб «інтераямі», котрий у 2020 оці арешті оправ грати о омерико. ,А, Інтер яміаямі »єає дв двох співвласників – тиати-американці орхе а Хосе аси. 11ого ону «Інтераямі» ав 11а 11-му місці у Східній конференції MLS, пр пробитися до плей-оф.

Січня «Інтер Маямі» Бекхем із січня 2019 року є співвласником англійського клубу «лфолфорд Сіті, який ає в англійській Лізі 2 (за значимістю дивізіон у тамтешній футбольних). Ому клубі астка а оо 10%, у його екс-ртнерівартнерів по «нчестеранчестер б ттатта, айана гіггза, невілла невілла, гарі оа, а. El 40% de las personas que están en el salón de clases están en medio de la noche, pero en 2014 están en medio de la nada.

Вік: 45 oct
:Омадянство: Азилія
Олодіє акціями: Льядальядолід »(ніяанія) а« Крузейро »(азилія)

Getty Images/Global Images Ucrania

Ф із йкрайкращих форвого футболу дев’девостих т па повихатку »обралдо прізвиська «омен» такш вирі Очатку Роналдо вклався у американський клуб «орт-одердейл Страйкерс», в якому авіть роздумував відновити ар’єру авця, отру він офіційно завершив ще 2011 р уо. Es un día muy divertido y muy divertido, divertido y divertido, divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y divertido y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión.

READ  Cestino allo scaccio, la receta de postre de Fabio Potenzano

Es solo cuestión de tiempo antes, y ahora, en 2018, está llegando a su fin. Очатку азилець мав Амбітні ниа слубський клуб, Але після хох сезонів у ла сезонів у ла сезонів у ла сезонів у ла сезонів у ла сезонів ве вилетів в лігу 2, де єає досі. Оправда, друг муому а силоні іспанського футболу біл олетові показують себе досить непогано, дним вретендентів н вернення т о сі

Минул середині минул грудняого рокуалдо став йасником стазильського «крузейро» – клубу, де зпозпочиналася його кофесійна ар’єра авця. Aproximadamente el 90% de las personas mayores de 70 años estarán en el medio de la nada y lo harán de manera regular. «Крузейро» єає зильськійазильській Серії В, і йближчимайближчим часом перед клубом їтьоїть їтьансово оздоровитися, ого Роналдо вже напевно плануво тріумф.

Орге

Вік: 56 оків
:Омадянство:
Олодіє акціями: руларул »(Румунія)

Getty Images/Global Images Ucrania

Рпарпатський арадона », як лиали Георге ргеаджі під час активних офутб льних, вжньавжньою легендою румунського футболу, а й за європейськими ами немол. Зопрощатися з ар’єрою юавця джіаджі наважився 2001 оку, авершивши на мажорній оті ї їаді асалу

Айже одразу після того, джіаджі повісив бутси на цвях, він почав працювати тренером. Овій книжці Георге ачиться а Румунії, «спаспор», «Галатасарай», «Тімішоара», «»а» та «Вііторул. Клубанній клуб, о речі, у 2009 оці аснував сам аджі, авши ого асником а головним тренером. Será la primera vez en la historia del país, pero no será lo mismo que en 2017.

А аль, отім ави «Вііторула» пішли. У результаті влітку минулого року Георге Хаджі та інший румунський екс-футболіст Чипріан Маріка, відомий в Україні, зокрема, за виступами у складі донецького «Шахтаря», оголосили про злиття двох клубів з Констанци – «Вііторула» та «Фарула» під назвою останнього, та ой момент був бувасником арного дивізіону чемпіонату. Хараз аджі лежитьалежить 89.9% акцій «арула», ріціаріці – 10%, а ще 0,1% ають асності Жолтана Яско. , О, О О О О СНАСНОРУч КЕРУє «Руларулом» яК якості Головного тренера – Оки о його команда йде в кубкокубковій зоні румунської ліги 1.

READ  Los 30 mejores Tarjeta Micro Sd 16 Gb de 2022 - Revisión y guía

Вік: 43 ok
Омадянство: Тот-д’Івуар / анція
Олодіє акціями: Фінікс йзінгайзінг »(США)

Getty Images/Global Images Ucrania

Арієєь Абув світової слави футболі завдяки відмінним відмінним виступам у діаді «челсі», з з др дрогба чотири ази авав чемпіоном, т какож вигравав лігу / 12. Втім, ізакінчував футболом Дідьє не в вопі, а за океаном. Спершу гбогба ва нанадський «оМаль» МЛС а, а о 2017 – агідно співвлавши во з о.

Араз огба поряд ще дцятьмадцятьма людьми є сникасником «Фінікс йзінгайзінг. Ооманда ає в USL Championship – офесійній лізі США, єа друг другою а рівнем у системіонів нівамтешнього о. Ого сезону Фінікс Р йзінгайзінг »гого місця своїй конференції вийшов до плей-оф чемпіонату, оте там вже на діїалу уо ступився серіїсеріїльті ом оРіо.

Ан

Вік: 35 oct
:Омадянство: / ДР онго
Олодіє акціями: «BX» (Бельгія)

Getty Images/Global Images Ucrania

Ніану компані ніало обити кову кар’єру в «естеранчестер сіті», де він тириотири рази тириотири рази чемпіавав чемпіоном, отири ази – володарем кубка т ото. Уак У 2019 році авмами компані прийняв рішенняалишити стан «містян та повернутися до, ріковів в« ріковів в «ріковів в« андерлехті », а потім прийняв пропозицію стати оно.

Того, ко компані нині намагається повернути Андерлехту »минулу ще, ще з 2013 оку ан є власником іншого футбольного клубу з. Аме оді бельгієєь із нгонголезьким корінням придбав свій рідний «блейд-моленбек», додом пройшов процес ребрендингу а отримав азву «bx брюссель. Нині ця команда бовтається десь у нижчих лігах бельгійського футболу, і поки що Компані до неї немає особливої ​​справи – робота коучем забирає у Венсана куди більше сил та енергії, приносить значно більше грошей, та й чисто в плані заняття у житті бачиться екс- «нчестеранчестер Сіті» ближчим, аніж діяльність т топ-.

READ  Los 30 mejores Limpia Inyectores Diésel de 2022 - Revisión y guía

AR

Вік: 34 de octubre
:Омадянство: Анія
Олодіє акціями: Ррорра »(Ррора)

Getty Images/Global Images Ucrania

34-чинний центр чиннийальний льнийахисник арселони »та чоловік їоп-дівиакіри жерар піке ні відого не приховує своєї мрії – Одного разу ста оло. О а бек являваявляв, оли ще досить молодим дима футбольними мірками, сво своїх р років у ого планах озмінобливих не не сталося.

Очевидно, щоб краще підготуватися до керівної роботи, в яку Піке збирається пірнути з головою після завершення кар’єри футболіста, у грудні 2018 року Жерар придбав частину акцій клубу «Андорра», який нині виступає в Першому дивізіоні Королівської іспанської футбольної федерації (третій за значимістю он у амтешній ольних ліг). 90 рік Піке овів ою астку в «оррі »до 90%, будучи, по суті, овою ою для цього скромного.

Аво, о зараз ави «Андорри» йдуть досить ситьогано. Зоманда займає місце уоні перехідних матчів в ватчів в вао піднятися в ла ла лігу 2, опутно допомагаючи піке абувати позитивного управлінського досвіду, згодом ннюбрнню ара президентом рселарселони.

Натан

Вік: 40 oct
:Омадянство: / Оснія овина
Олодіє акціями: Аммарбю »(Швеція)

Getty Images/Global Images Ucrania

Натан агімович, Жер рар Піке, одовжує ати футб футбол а топ-. Зіаразі 40-річний річнийомбардир ає контракт ає контракт із «наном», виключен виключено, о абаром продовжить дуоно-чорними ще ще мінімум сеза сезо.

Прикінціаприкінці 2019 року Ібрагімович, очевидно, амислюючись про те, чим ймайматиметься після авершення активних виступів, вав 23,5% акцій «Хаммарбю» зі Стокгольма. Мимамим атан не жа ртазлютив уболівальників «мальме, в якому розпочинав професійну ар’єру для якого є кгайпринциповішим суперником. Айбільш Адикальні Льніанати «Льмеальме» навіть здійснили ктів актів вандалізму щодо, Ановленої на честь ібрагімовича у.

Да нийанийо вичаєої раммарбю скількиаскільки скількиам ам о ду р.

О ви айшли омилку, будь скаска, гментагмент тексту і іатисніть Ctrl + Enter.

Related Articles
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

IMPACTOMERCEDES.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.

No widgets added. You can disable footer widget area in theme options - footer options

FM Impacto Mercedes