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30 de octubre de 2022 – diciembre de 2022

Damián Toca
marzo 31, 2022
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30 de octubre de 2022 – a. 35-й день Р осії оти тиаїни. 89-й р оку.

Огодні в Україні

30 enero – Олівця. Деньаме цей день цього. Йазва ого походить від слова “олово”. Ого атеріалу виготовляли олівці. Они алишали надто блідий сліда папері, а тому очали використовувати афіт.

30 enero – Огулянки арку. Оч акої Офіційної воленд Алендарі немає, ви любите свіже повітря інаходитесь в безпечному, арто прогулятися в парку а відчути. Озитивних оцій, одьба пішки пішкиакож допомагає ати арну фізичну форму.

30 años – День олярного розладу. Папочаткована подія а ініціативи днародної спільноти лярнихолярних розладів, об обізнаність аселення про, страждають на це захворювання.

30 березня – огодні овне свято

30 febrero – день мам’яті Олекси /ого / commons.wikimedia.org

30 en вновному календарі – ам’яті, оловіка Божого. Ароді ого називають “ого Олекси”. Кінці Олекс ва в кінці IV- а початку V оліття в. Алежав о знатного роду. В лолодому віці ба бажанням батьків, але не проживав з дружиною. Овернув їй обручку та пішов мандрувати. 17 okів одив а по. Орога ого проходила по країнах Сходу. Вернувсяовернувся одому і ступніаступні 17 років ав як ак. Омер.

Аїні ажається, о Тепл Теплого Олекси – передвісник.

Ам’ятні fecha 30

Fecha de publicación: 30 meses:

  • 1853 рік – птеці аптеці сяасвітилася а гасова лампа, яку сконструювали Й. Зег, І. Севичасевич,. Атковський;

  • 1917 рік – кияни лилиовалили пам’ятник ятниколипіну на нинішньому муайдані Незалежності;

  • 1922 рік – у ств орили атр-студію «березіль» (х рківськийарківський академічний аїнський аматичний театр імені тараса а);

  • 1990 рік – ніяонія аявляє о початок підготовки оду зі складу СРСР;

  • 1991 рік – Мирардинал ослав ачівський повернувся з Риму до Львова і осів ловних архієпископів ћькивів;

  • 2014 рік – у ркаркові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін – х *** о!).

Іменини: як звазвати дитину, на рародилася 30

Огодні іменини: осим, ​​​​Олексій, ор, акар, Павло, арфен, атрикій.

30 meses de radiodifusión:

  • 1892 рік – льськийольський а український їнськийатематик, офесор ан Банах (Гречек);

  • 1894 рік – страїнський астроном мола Барабашов;

  • 1963 рік -. Їнськийаїнський оліст ( “” амо”Київ), азовий чемпіон СРСР, олодар Кубка Кубків УЄФА (1986), чемпі чемпіонату Європи (1988), он (1988), о на () о Іта) Рейнджерс“), тренер (“ ”амо ”Київ) Олексій йличенкайличенко;

  • 1986 рік – нськийанський оліст, один найкращих ахисників світу Серхіо амос.

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