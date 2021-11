27 de noviembre de 2021 ¡Qué vacaciones!

El 27 de noviembre es el día 331 del año en el calendario gregoriano. Quedan 34 días más hasta fin de año. En los siglos XX y XXI, este día corresponde al 14 de noviembre del calendario juliano.

Vaya fiesta / Foto REUTERS el 27 de noviembre

En este día, el mundo celebra el Día de Apoyo a las Tortugas, el Día de la Música de la Ciudad por la Noche, el Día del Ingeniero de Organizaciones Internacionales y el Día Internacional de Concienciación Ara.

En Ucrania – Holodomor Memorial Day, en España – Teacher’s Day, en los Estados Unidos – Small Business Day, Electric Guitar Day, Dried Meat Day, Bavarian Cream Day, in Cuba – Medical Students ‘Memorial Day, en Venezuela – Military Aviation Day, en Sri Lanka – Día de los Grandes Héroes, en Tailandia – Día de la Salud, en el Reino Unido – Día de Lancashire, en Brasil – Día del Especialista en Seguridad Ocupacional.

Fechas, aniversarios y eventos inolvidables del 27 de noviembre

El 27 de noviembre de 1895, en París, Alfred Nobel, un químico e ingeniero sueco que fabricaba dinamita, firmó su famosa carta en la que declaraba que la mayor parte de su riqueza debería destinarse a crear una empresa financiera y de premios para promover a los pioneros de la física y la química. , Fisiología y medicina , Así como escritores y aquellos que han hecho mucho por el bien del mundo independientemente de su nacionalidad.

Lee masFin de semana de diciembre de 2021: ¿Cuánto trabajo y descanso tendremos?Se entregarán premios de ciencia y literatura en Suecia y premios de paz en Noruega. La historia del Premio Nobel, su financiación de 31 millones de coronas, comenzó con este deseo. Pensó en establecer el Premio Nobel en 1888 después de leer una tergiversación en un periódico francés de que “el mercader de la muerte estaba muerto”. Decidió corregir la actitud humana hacia él y se le ocurrió un regalo. El 10 de diciembre de 1896, Alfred Nobel murió de un derrame cerebral en Italia. Esta fecha será luego declarada el Día del Nobel.

Los familiares se indignaron cuando se abrió el testamento. El rey sueco Oscar II ha revelado a su “ángel” que no quiere salir del país financiero, ni siquiera en forma de premios de clase mundial. Pero en junio de 1898, los familiares de Noble firmaron un acuerdo para renunciar a reclamos adicionales de capital, obteniendo la aprobación del gobierno sueco y reglas importantes con respecto a la concesión de obsequios.

Lee masDurante el día de San Nicolás en Ucrania: vacaciones, carteles para regalar a los niñosEn 1900, el Rey de Suecia firmó la Carta y el Reglamento de la Fundación Nobel. Este regalo se dio por primera vez en 1901. Hoy en día, el Premio Nobel es el premio más prestigioso en los campos de la física, la química, la fisiología, la medicina, la economía, la literatura y el mundo.

El mismo día de 1906, se fundó en Turín la empresa italiana de automóviles Lancia. Sus fundadores fueron el famoso corredor Vincenzo Lancia y su compañero Claudio Focolin. Un año después, el primer automóvil de la marca Lancia salió de las puertas de fábrica.

En 1918, el gobierno del jefe Pavel Skorobotsky estableció la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Vladimir Vernadsky, activista de la naturaleza, pensador y figura pública, se convirtió en miembro fundador y primer presidente de NAS.

Que fiesta en la iglesia hoy

El 27 de noviembre, la Iglesia Ortodoxa honra la memoria de San Felipe Apóstol. Este día es el último día antes del inicio del ayuno navideño. Otros nombres para la fiesta: “Pylypivky”, “La conspiración de Felipe”, “Kudelytsia”.

Que no hacer hoy

No luches, no discutas, no te enojes. Si pasas el día relajado y de buen humor, buena suerte a largo plazo. No inicie un nuevo negocio, de lo contrario tendrá problemas financieros.

Síntomas el 27 de noviembre

Símbolos populares de hoy / foto ua.depositphotos.com

Los pronósticos meteorológicos para este día han existido desde la antigüedad:

Día claro: el año será estéril;

Mucha nieve – hasta lluvias prolongadas en primavera;

Los cuervos aúllan fuerte – para disolverse;

Árboles en Harfrost – hasta el año de la cosecha.

Cumpleaños el 27 de noviembre

Cumpleaños de Hirihori, Anna, Dimitro y Victor.

Lee mas:

profesores:



Nana Sorna, Christina Kachavtseva