24 de diciembre de 2020 – Qué día festivo hoy, carteles y cumpleaños que no se pueden hacer hoy – UNIAN

El 24 de diciembre es el día 358 del año en el calendario gregoriano, con 7 días restantes hasta el final del año. En los siglos XX y XXI, este día corresponde al 11 de diciembre del calendario juliano.

Hoy – Nochebuena católica / pixabay.com pictures

Que festivo el 24 de diciembre de 2020

Este día se celebra en todo el mundo en la víspera de Navidad católica, un día de viaje a través de los escaparates.

En Ucrania – Día de los Archivos, en México, España – Buenas noches, en Italia – Fiesta de los Siete Pescados, en Transnistria – Día de la Constitución, en los Estados Unidos – Día de la pata del huevo, en Finlandia – Día de la proclamación de la paz navideña, en Micronesia – Día de la Constitución.

Fechas inolvidables para el 24 de diciembre, aniversarios y eventos

Leer tambiénDías festivos y fines de semana en Ucrania 2021: el calendario para el próximo añoEl 24 de diciembre de 1777, el capitán James Cook y sus barcos Resolution and Discovery descubrieron la isla que Cook llamó Isla de Navidad el 2 de enero.

El 24 de diciembre de 1801, Richard Trevithick, un ingeniero mecánico, hizo una demostración de la primera máquina de vapor en la ciudad industrial de Camborne, en el suroeste de Inglaterra. Fue diseñado para ocho pasajeros y fue impulsado por una máquina de vapor de un solo cilindro horizontal y una caldera de alta presión en un neumático entre dos enormes ruedas traseras. El carbón fue arrojado al caldero por un bombero pisándole los talones. En 1829, los barcos de vapor se convirtieron en el medio de transporte más rápido para los pasajeros: los autobuses grandes y espaciosos alcanzaban velocidades de 24 km / h. En 1834, el complejo de vapor en Macheron y Squire mostró una confiabilidad récord para esos años: 2740 km sin reparaciones. Los caballos se convirtieron en un serio obstáculo para el desarrollo de los vagones de vapor, y se aterrorizaron cuando vieron a la tripulación rugiente explotar con vapor y volverse incontrolables. Las compañías de caballos de vapor y los propietarios de carreteras se rebelaron contra los vapores (no todas las literas podían soportar una tripulación de vapor con una caldera pesada). Como resultado, en 1865 se aprobó la llamada “Ley de Bandera Roja”, según la cual todas las tripulaciones autopropulsadas deben viajar a una distancia de no más de 55 metros, advirtiendo del peligro potencial. Sin embargo, las máquinas de vapor, que habían sufrido muchas mejoras, se utilizaron hasta 1910 y crearon una intensa competencia para los automóviles con motores de combustión interna.

READ Durante el último día, casi 8 mil. Infecciones y 325 muertes Kolumna24.pl El 24 de diciembre de 1982, el An-124 Ruslan realizó su primer vuelo de prueba en Kiev / photo day.kyiv.ua

En este día de 1865, se estableció el Ku Klux Klan. Después de la derrota en la Guerra Civil Americana de 1861-1865, muchos veteranos confederados crearon esta organización terrorista racista clandestina para luchar contra el movimiento negro y las organizaciones progresistas. Los Kukluks inventaron un traje especial: sudaderas blancas con ojales para intimidar a los negros rebeldes y la imposibilidad de identificar a los miembros de la organización por parte de las autoridades federales. En la década de 1870, la organización se disolvió formalmente debido a las brutales ejecuciones de desobedientes. Sin embargo, la existencia no cesó y fue revivida en 1915 en Atlanta. Los kukluks ahora persiguen no solo a los negros sino también a los católicos, los judíos y todos los inmigrantes y extranjeros. ¡El número de miembros del Ku Klux Klan en la década de 1920 superó los 4 millones! Organizaron marchas, marchas y marchas nocturnas con cruces encendidas. Durante la Gran Depresión y la guerra, el Ku Klux Klan casi dejó de existir. Pero en la década de 1960, la organización revivió cuando los activistas de derechos civiles fueron intimidados. El 13 de octubre de 1999, el Ayuntamiento de Charleston (Carolina del Sur) votó a favor de reconocer al Ku Klux Klan como organización terrorista. La resolución también condena a cualquier otro grupo que “inculque el odio contra otros, razas, religiones, culturas o estilos de vida”. Hoy, el Ku Klux Klan no forma una sola organización; Incluye pequeños grupos de activistas casi exclusivamente en los estados del sur de los Estados Unidos, pero sus partidarios también operan en otros países.

El 24 de diciembre de 1982, el avión de transporte militar más grande del mundo, el An-124 “Ruslan”, creado por el Antonov Design Bureau, realizó su primer vuelo de prueba en Kiev. La aeronave tiene una altura de 21,1 metros, una envergadura de 73,3 metros, un peso máximo de despegue de 392 toneladas, una carga útil de 120 toneladas y un rango de vuelo de 16.000 kilómetros. En 1990, Ruslan voló alrededor del mundo, cubriendo 50.005 kilómetros en 72 horas y 16 minutos, estableciendo 7 récords mundiales de aviación. La versión civil del avión puede volar en todas las latitudes y está diseñada para transportar grandes cargas útiles a largas distancias. El avión entró en servicio con aviones de transporte militar de la URSS en enero de 1987. Fue producido en masa por el complejo industrial de aviación de Ulyanovsk “Aviastar” en 1984-2004 y la planta de aviones de Kiev “Aviant” en 1982-2003. En 2004, se interrumpió la producción del An-124.

Que fiesta en la iglesia hoy

El 24 de diciembre, la Iglesia ortodoxa honra la memoria de San Nikon Pechersky (abad del Monasterio de Kiev-Pechersk Lavra) y San Danilo Stovpnik (asceta). Otros nombres para la fiesta: “Nikon”, “Nikon Dry Pechersky”, “Daniel”, “Daniel y Locke”.

Lo que no se puede hacer hoy

En el pasado, no se recomendaba salir de casa ese día sin necesidades especiales. Se creía que varios espíritus malignos deambulaban por las calles. Suele aparecer como tormentas de nieve.

Señales el 24 de diciembre

Leer tambiénRegalos para un hombre para el Año Nuevo 2021: Cómo hacer un regalo: las mejores ideasDesde la antigüedad hay señales meteorológicas en este día:

– los cuervos vuelan de un lugar a otro y no pueden calmarse – es una tormenta de nieve;

– el pájaro urraca gorjea fuerte – para enfriarse;

Nieve en Nikon: habrá mucho césped en la primavera.

Cumpleaños 24 de diciembre

Cumpleaños de Omelyan, Nicolás, Juan, Lucas, Leoncio, Terencio y Pedro.

También te pueden interesar otras novedades:

Lea noticias comerciales, programas y horóscopos en el canal UNIAN Lite cable

autor:



Nana Korna