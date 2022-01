“2 Justin Bieber me engañó por entradas”

La rudeza de Mourinho

Estas son las palabras de Motos: “¡No quiero saber nada de él! Cuando Justin Bieber vino aquí, probablemente había un máximo de 140 personas en la audiencia y recibimos miles de solicitudes para participar. Mourinho consiguió mi número de teléfono y pidió dos entradas para sus hijos. Le respondí que le daría dos boletos a cambio de asistir al espectáculo.“. தி Sin embargo, la promesa del portugués no se cumplió, ya que ni siquiera vino al show: Él me engañó. No suelo trabajar con jugadores de tres cartas. Una, te engañan, y otra cosa, si taparon a todo el equipo, le hicimos un plan y no llamó para decir que no vendría..