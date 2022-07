‘1982 andata e ritorno’ su SkyTg24 lo speciale per i 40 anni dal Mondiale di Spagna – Cultura & Spettacoli

11 de julio de 1982. L’Italia è campione del Mondo. Il trionfo della Nazionale di Enzo Bearzot in Spagna segna un momento epocale e indeleble nella memoria degli Italiani. Una legendaria empresa deportiva que llevó a toda una nación a mirar al futuro con optimismo y renacimiento. Un’epoca a strati: sono anni di transform e modernizzazione, di changes politicos, mutazioni sociali ed estetiche, dopo gli Anni di Piombo e tristi eventi di cronaca come l’incidente aereo di Ustica and la tragedia di Vermicino.

ANSA.it I gol di Pablito e l’urlo di Tardelli: la vittoria più bella ©

Quella vittoria sportiva fu un evento symbolo del cambio di direzione del Paese. Quarant’anni dopo Sky TG24 fa un viaggio nel tempo, con lo speciale 1982 ANDATA E RITORNO, all’Italia di quegli anni. E lo fa proprio a bordo di quell’aereo che reportò a Roma il Presidente della Repubblica Sandro Pertini ei campioni del mondo – attorno al tavolino dove si celebrò la memorabile partita a carte tra l’alora Capo dello Stato, il Commissario Tecnico Bearzot, il Capitán Dino Zoff y Franco Causio. Lì il Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis contra Beppe Bergomi, campione del mondo nell’82, l’economista Carlo Cottarelli y lo scrittore Giacomo Papi.

‘1982 Andata e ritorno’, a bordo dell’aereo dei Mondiali di Spagna Giuseppe De Bellis contra Beppe Bergomi, Carlo Cottarelli y Giacomo Papi

Una conversazione in cui rivive l’impresa sportiva che ha caracterizó l’avvio di una stagione di rinnovamento politico, sociale di costume. Anni inoltre segnati da analogie sul piano economico rispetto al contexto attuale, dal rincaro delle materie prime all’inflazione, passando per il calo demografico e la pesante zavorra del deudor público.

Girato all’interno del Dc9 dell’Aeronautica Militare, nel Parco e Museo del volo di Volandia, lo speciale, curato dal journal di Sky TG24 Fabio Vitale, è punteggiato da images e documenti d’epoca, aneddoti dei roigeni, contribuciones y testimonios sin editar . Le ilustraciones sono tratte da 11 luglio 1982, il libro di Paolo Castaldi, célebre periodista gráfico sportivo, edito da Feltrinelli.

