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Та а уряд зпозпочали амну ампанію української сміливості. Оловна місія проєкту – тиафіксувати й йоширити асоціацію «аїна = сміливість». Ніжорди оєкту вже з’явилися явилисяа вулицях більш ніж 15 аїн.
О овідомляє A.
Украз аїнцям ажливо не розгубити сміливість перших. Мпампанія ована аме а. А ародної кампанії – оділитися сміливістю зі зіом і створити імідж країни, де живуть. B рилорило агентство Banda разом із ізом ової трансформації України.
«Українців у світі вже ідентифікували як націю хоробрих людей Наші люди виходять на мітинги проти російських окупантів і без зброї в руках зупиняють танки Спеціалісти продовжують працювати навіть під обстрілами та сиренами -… Лікарі, рятувальники, комунальні служби, продавці, водії, аптекарі Наші прйтішники одовжують ати бренд їниаїни, сидячи н утбукоутбуком утбукоутбуком бомбосховищах. це дійсно ажає «, – Аявив цифрової трансформації Айло оров.
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Мкамках оєкту їніаїні а інших їнаїнах розмістили орди з зотографіями сміливих аїнців. У Польщі, Німеччині, Італії, Австрії, Нідерландах, Великій ніїанії, Канаді, Іспанії, Данії, Литві, Латвії, Естонії, Румунії, Болгарії, Швеції, Швейцарії, США та орвегії.
Нам булажливо знайтиа льн раксимо зайтио вий о. Заїнська сміливість. Нею хаємо з кріпитиакріпити за їна їназавжди. Це шаша, тепер зн ють. Аша.
Аїну ають кандидатом на членство восоюзі н йададуть допомогу у відбудові після завершення.
1о це явилаявила 1 квітня президентка Європейського парламенту Оберта ола.
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