15 días más de lo registrado desde el inicio de la infección

España se enfrenta a nuevos aumentos de contagios, pero sobre todo a un número récord de recaídas por variación de omgron. Mientras tanto, el gobierno está considerando cambiar su enfoque para monitorear la epidemia. son numeros Registro Registradores España Y esto es principalmente relevante reforzamiento De Govit-19. Según datos de encuestas realizadas por varios investigadores, el número de reincidencias de la enfermedad de Gob en la última quincena es superior al registrado durante otras infecciones. El motivo, según los expertos, es siempre la variante Omicron. “Antes de este cambio, la reanudación era un fenómeno mundial”, dijo a la Agencia Española de Noticias Alfredo Correll, inmunólogo de la Universidad de Valladolid. Los datos del Instituto de Salud Carlos III muestran que España se anunció entre finales de diciembre y principios de enero, con dos semanas de diferencia. 20,890 reinfecciones, vs. 17.140 Registrado desde el inicio de la infección hasta el 22 de diciembre. Omigran puede evitar la inmunidad previa proporcionada tanto por la infección como por la vacuna Neil Ferguson, profesor que formó parte de un equipo de investigadores del Imperial College London que realizó el estudio a mediados de diciembre, explicó que “este estudio proporciona más evidencia de que omigran puede prevenir la inmunidad previa dada tanto por la infección como por la vacuna”. 5,4 veces más reinfección que la variante delta. “Anteriormente, la vacunación nos protegía del delta, pero ahora, en Omigran, no parece ser el caso”, dijo Ann von Godberg, profesora del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica. De tres a cinco veces más probabilidades de volver a infectarse con Omigron que en el Covit Delta “, READ Los 30 mejores Pulseras Bandera España de 2022 - Revisión y guía España cambia la vigilancia: lista para manejar el coronavirus como la gripe Mientras tanto, siguen aumentando los nuevos casos de bocio en España, donde se ha registrado un número récord de contagios, al aumentar la tasa de contagios hasta los 2.723 casos por 100.000 en 14 días. El dato de ingresos hospitalarios es muy reconfortante: el número de pacientes en cuidados intensivos es más de la mitad que el año anterior. Según el diario El Pice, en cuanto a la evolución de la epidemia, el Gobierno español estará dispuesto a gestionar el Covit como una gripe común estacional, al menos en cuanto a vigilancia, dejando de contabilizar cada caso. Esto puede conducir a un monitoreo “centinela” del virus, que no incluye pruebas de hisopos y síntomas menores. Un cambio cuya fecha aún no se ha determinado, pero que no afecta al tratamiento ni al protocolo de tratamiento de la enfermedad.

