Футбамівська ольна школа відома далеко за її миами. Жеам же – залеко за межами – ають і її аві представники, ому що всіх жажаючих ати «мівццівамоі» мівцівамоі Ому й оздає їх по орендах. Орендованих «-о-» »а чуд вова банда.

Он, 26 de octubre

Nombre: »А »(анція)

Алося аження, о Мірча Луческу аки знайшов підхід до конфліктного. Аймні в Останьому чемпіонському муоні «мамо жерс жерсон грав помітну мітнуоль: ав справжнім джокером команди. Авалося, о оюз она та «мамо» – це всерйоз адовго. Ому несп одіваним стало рішення босів «біло-синіх» »озбутися гравця у літнє міжсезоння.

Оментуючи рішення ати она в оренду, «мамо» Ігор Суркіс зазначив, о футб футболіст поводиався вект. Онувати а не ав. Одрігеш ов у «Труа» на рік ренду оренду. Вавом а чотири мільйони нио. Оте а очатку нинішньої зими поповзли взли, о «Динамо» достроково поверне недбого недбалого, алено. Оте чутки не підтвердилися: он алишиться у ««а» до кінця ренди оренди. 30обто 30о 30 червня червняого оку. Ого ж дня кінчуєтьсяакінчується і термін термінонтракту люксембуржця з київським клубо Ожна припустити, о до столиці України Жерсон не повернеться: ам а нього не розраховують. Es muy divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es mucho. Це вже облема не мамо.

А, 24 de octubre

Nombre: -О-1



mamo

Ованець «ахтаря» вав в упл юн юному віці скл діаді «іллічівця», після рого азом олою апаренком перебрався до «мамо. Оте, а відміну від Шапаренка, оки що не зміг проявити себе в к моманді. Сна основу ав лише чотири матчі – один у Укр аїни а три чемпіонаті.

Ому о постійно грав у орендах: Олімпік »,« Колос », тепер ось« Дніпро-1. А оже акрити азу п позиції: авого ахисника та правого а. Ає огану швидкість і хорошу ачу. ,Ожливо, лалого сезону команді Йовічевіча його омітять уоманді.

Номан, 23 de octubre

⁇: Дніпр -о-1

Гого, яК Как Оперативно відправився в дин ма ліволів фланзі захисту миколенка, відбув у «евертон,« -®-1 »залатав воло ,. Оман антух ренду оренду Одесі Одесіа оренду. Ожливо, на новому місці пр проявить себе у всій сіасі. Нталант у опця однозначно. Акує озкрутки.

⁇, 24 de octubre

Nombre: Неймеген »(анди)



mamo

Ого часу ого порівнювали джерр рдардом ма лемпардом, Ого хотіли «арсен лал», ліверпуль »та« », Але молодий данець вибр. Мамо »плаплатило чотири они євро перспективна перспективного півзахисника. У 2018 році тр ансфер вважався однозначним успіхом «біло-синіх. Оте оявити у у. Ому о був до травм. Ще через те, о на його позиції оді діав. Влітку ступнаступного року з кінчуєтьсяакінчується термін договору з «динамо, Але навряд чи він п оо вернетьсяо київського.

Ан, 29 de octubre

Nombre: Рар »(анія)



mamo

Один оліст, о існування якого в їніаїні встигли абути. Оча ого асу жажався головною юадією «мамо» в атаці асів Ха ацкевича. Перехід Анського Нападника до Києва «Обіл сині» »Аплатили нідерландському« віллему »три з лоловиною мільйони ®. Ан а великим хункахунком проявити Укр Україні ак і. Ого онтракт із мівцямиамівцями діє до кінця 2023 оку.

⁇, 23 de octubre

⁇: «Ряоря

Нецьованець апорізького футболу луотрапив до «мамо» вже лекалекого 2016 оку. Ого асу а «ророслу» команду зі олиці аїни лишеав лише ма атчів. Ого амплуа – опорний ахисник, а тямущих хвилерізів «« «амо »авжди ачало. Ахмеду і овелося мотатися орендами: Чехія, Росія, тепер ось «Зоря. О кажучи, ов ого, о він віновернеться до Києва, агато. Гроча авець ліфікаліфікований.

Вадислав, 21 horas

Nombre: Мпдампдорія



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Їдь і не овертайся », – о ак проводжав Влада головний тренер« мамо ». Наному адку амівського а зрозуміти не дивно: спр вдіавді довіряв, але форвард відверто розчвару. Ожливо, о Динамо »ад потрапив не в йой ас. Оже пр осто не підходить за стилем «-о-синім. Ає ас, об овести вестиою юотребу «Сампдорії» і залишитися ам довше, д до кінця нинішнього ону.

Ногдан, 23 de octubre

Nombre: AR



Рар

З орі »огдан був одним провідних віднихавців. Ому окопрофільний: тиати і а фланзі атаки, місціа місці льнального ахисника. Овернувшись о «Динамо, ак не вийти н на новий рівень,. Авав ому анс, а відміну від інших вцівавців. Огдан ого не використав. «Рар ого віддали просто в оренду, а з вавом. Абуть, не дуже озраховують.

⁇, 22 de octubre

Nombre: Оря

Дним Одним твотворчих футболістів лістіволодіжної збірної україни, а стала чемпіоном світу серед дцятирічнихадцятирічних. Ачення оля, арний ас, овий ар – ачебто у Булеци все. Оже, вис окої ості. Оки що пробитися сн основу «мамо» йому не ається. Атиме себе оманді ора а.

Оргій, 21 horas

Nombre: Орноморець



mamo

Алено алановитий, але не не менш меншадний авлінні футболіст. Ще щеа його лихо на «рідній п позиції« Дин «амо »ає анков. Ансів обитися основу агато. Ого оку, ло ладу так і не вавав ожливості Георгію. Ожливо, оренда в Ч Чорноморці »піде хлопцю а користь.

СІДКЛЕЙ, 28 de octubre

Nombre: ПАОК (Греція)

Азильця з остійною юайвою агою амівські вболівальники вже, апевно, встигли бутиабути. – рмарма – кого контракт із «-о-синіми з кінчуєтьсяакінчується лише влітку 2023 оку. Влітку 2018-цьо ого «арівника м’яча бул було придбано па п’ять мільйонів євро. Він вважався овою адією столичного. А аль, одівань авдав. Вже авряд авдає.

Рійазарій, 23 de octubre

Tema: «орноморець

Нар’єра Назарія розвивається а аллю. Аке аження, о а розпеченою. Одавав великі діїадії у Дин мамо, але ати основним не. З орі »овів сезон. У «Динамо» дн одно не акріпився. Кріпивсяакріпився в «Дніпрі-1» – спинока а Артема Довбика ася ширавді широкою. Зіаразі обує буєайти себе.