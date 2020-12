11 de diciembre. Fechas inolvidables

Hoy, el mundo celebra el Día Internacional de la Montaña y el Día Internacional del Tango.

El Día Internacional de las Montañas se estableció en 1992 después de la adopción de la Agenda del Siglo XXI por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El capítulo 13 de esta orden – “Uso racional de ecosistemas en peligro: desarrollo sostenible de las montañas” se ha convertido en un hito en la historia de las regiones montañosas.

El creciente interés en el papel de las montañas llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar 2002 Año Internacional de las Montañas. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. El coordinador para la preparación y realización de esta jornada a nivel mundial es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Las montañas cubren más de una cuarta parte de la superficie de la Tierra y albergan al 15% de la población mundial. No solo proporciona un medio de vida a más de mil millones de personas en el planeta, sino que también afecta indirectamente a los miles de millones de personas que viven bajo sus pies. En particular, las montañas proporcionan agua dulce, energía y alimentos, recursos que serán cada vez menos en el futuro.

Mientras tanto, las regiones montañosas sufren los niveles más altos de pobreza y son altamente vulnerables al cambio climático, la deforestación, la degradación del suelo y otros desastres. Uno de cada tres habitantes de las montañas de los países en desarrollo sufre de falta de alimentos y se ve obligado a vivir en la pobreza y el aislamiento.

Según las Naciones Unidas, es imperativo encontrar nuevos caminos sostenibles para el desarrollo que abran nuevas oportunidades para los residentes tanto de las zonas montañosas como de las tierras bajas, y que erradiquen la pobreza sin dañar los ecosistemas montañosos algo frágiles.

Sin embargo, todos los años en el mundo se celebra el cumpleaños del cantante argentino Carlos Gardel y del compositor Giulio de Caro. Día Internacional del Tango. Hasta que llegó a Europa y se convirtió en un refinado baile aristocrático, el tango fue solo una confrontación hombre-hombre. Era la danza de los más pobres, la danza de los colonos de la sociedad: los trabajadores del puerto, los forasteros que navegaban al extranjero en busca de una mejor suerte, los vagabundos silenciosos que no dejaban un cigarrillo y un cuchillo en la mano. Solo más tarde la pareja cambió a uno de los dos hombres, pero el espíritu de confrontación (incluso en una fusión aparentemente completa) permaneció. Carlos Gardel “exportó” el tango a Europa, y específicamente a Francia. Aquí el tango recibió su interpretación: si en Argentina literalmente bailan “alma con alma”, entonces los europeos lo interpretan a gran distancia unos de otros. El tango se hizo muy popular en Europa a principios de la década de 1940, cuando surgió el estilo de esta danza. Como observó el escritor argentino Ernesto Sabato, “El tango es una danza introvertida, o incluso una danza introspectiva: una idea triste que se baila … Hoy el tango es un símbolo de Argentina tanto como la tauromaquia es un símbolo de España. Lleva algo profundamente real, porque la danza del tango encarna las principales características del país en el que nos hemos apoyado: confusión, nostalgia, tristeza, colapso, drama, insatisfacción, rabia e incertidumbre. En Argentina, el 11 de diciembre fue declarado Día Nacional del Tango en 1977. El Día del Tango también se celebra a nivel nacional en Uruguay. El 30 de septiembre de 2009, a solicitud de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la UNESCO reconoció al Tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

eventos de hoy:

En este día, en 1946, para brindar asistencia a los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia (desde 1953 – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)). La sede corporativa se encuentra en Nueva York. En 1965, UNICEF ganó el Premio Nobel de la Paz. UNICEF abrió en Ucrania en 1997.

Aniversario de hoy:

177 Años desde la fecha de nacimiento Robert Koch (1843-1910), Microbiólogo alemán, uno de los fundadores de la bacteriología y epidemiología modernas, premio Nobel de medicina y fisiología (1905). El trabajo científico del científico se dedica a la detección de patógenos infecciosos y al desarrollo de métodos para combatirlos. Koch descubrió y estudió patógenos como el ántrax, el cólera y la tuberculosis (bacilo de Koch).

138 Años desde la fecha de nacimiento André Bandera (1882-1941), Sacerdote de la UGCC, figura pública y cultural, político, padre de Stefan Bandera. El padre André Bandera, a pesar de ser un viudo temprano, logró criar a siete hijos y darles una buena educación: cuatro hijos y tres hijas que eran miembros de organizaciones culturales y educativas nacionales, entonces miembros de la clandestinidad nacional. El propio Andrei Mikhailovich fue un participante activo en la formación de la República Popular de Ucrania Occidental, y más tarde capellán del Ejército Gallego de Ucrania, miembro de varias instituciones públicas. Después de la ocupación soviética de Ucrania occidental, no pudo evitar caer en el campo de visión de los servicios de inteligencia soviéticos. En la noche del 22 al 23 de mayo de 1941, fue arrestado como padre de “Stepan Andreevich Bandera, director del Centro OUN de Cracovia”. Al principio estuvo en la prisión de Stanislav, después de lo cual fue trasladado a Kiev. El 8 de julio de 1941, tras el llamado “juicio”, fue condenado a muerte. Unos días después, el padre Andrei recibió un disparo. No se conoce información sobre su lugar de enterramiento. Es posible que haya encontrado su último lugar en Bykivnia, donde un NKVD ejecutado fue enterrado en Kiev durante 1937-1941. El 8 de noviembre de 1992, Andre Bandera fue rehabilitado.

88 Años desde la fecha de nacimiento Rita Moreno (1931), Famosa actriz estadounidense de origen puertorriqueño, cantante, bailarina. Es la única actriz en América Latina que ha ganado todos los premios importantes en espectáculos occidentales: “Emmy”, “Grammy”, “Oscar” y “Tony”. Rita Moreno (Rosetta Dolores Alfrio) nació en Humacao, Puerto Rico. A los cinco años, se mudó con su madre a Nueva York, donde debutó en Broadway a los 13 años, después de lo cual fue notada por los productores de Hollywood. Entre las primeras películas en las que la actriz interpretó pequeños papeles se encuentran la favorita Nueva Orleans (1950) y Cantando bajo la lluvia (1952). En 1961, Rita Moreno interpretó a Anita en la versión cinematográfica del musical de Broadway West Side Story. Después de esta película, la actriz ganó fama internacional, lo que se confirmó al ganar la nominación a “Mejor Actriz de Reparto” en los Oscar y los Globos de Oro. Además, Rita Moreno ha aparecido en las pantallas de televisión con bastante frecuencia. Ha interpretado papeles en series tan populares como “The Detective Rockford Dossier” (“Emmy” 1978), “Love Boat”, “Miami Police” y “Golden Girls”. Rita Moreno recibió el prestigioso premio “Tony” por su participación en la producción de Broadway. En 1985, recibió un premio Sarah Siddons por su trabajo en los teatros de Chicago. En junio de 2004, el presidente de los Estados Unidos le otorgó a Rita Moreno la Medalla Presidencial de la Libertad y en febrero de 2010 la Medalla Nacional de las Artes. Por su contribución a la industria cinematográfica estadounidense, la actriz recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y recibió un Premio Honorífico del American Film Actors Guild (2014). A pesar de su respetable edad, la actriz es muy activa: trabaja en películas, televisión y obras de teatro. Ella es un modelo de elegancia y estilo.

Aniversario de la muerte:

Día Conmemorativo Alejandro Potebni (1835-1891), Lingüista, folclorista, etnógrafo, filósofo ucraniano. El fundador de la llamada corriente psicológica en lingüística local. Profesor de la Universidad de Kharkiv. Antes de eso, trabajó durante algún tiempo como profesor de literatura rusa en el primer gimnasio en Kharkiv (por cierto, una de sus alumnas fue Kristia Elchevska, que dejó muy buenos recuerdos de Potebnia). Uno de los fundadores de la Sociedad de Kharkiv, donde estaba interesado en establecer Escuelas Dominicales de Ucrania, capacitación de maestros para escuelas rurales y la Sociedad Histórica y Lingüística de Kharkiv (su presidente fue en 1877-1890). Alexander Potepnya es el creador de la poesía lingüística. Lleva el nombre del Instituto de Lingüística de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Cada año (desde 1977) se llevan a cabo lecturas de Potebnyan en el instituto; En el pueblo Grishin (en la Casa del Mundo) abrió el Museo Nacional Potebny. El investigador ucraniano cree que cada nación tiene su propia formación en pensamiento y conciencia, razón por la cual el idioma es la esencia espiritual de las personas, donde la cosmovisión se equipara con la imagen lingüística del mundo. “El único signo por el que conocemos a las personas, además del signo, es indispensable y definitivo: la unidad del lenguaje. La conciencia nacional es un gran motor histórico, porque es el vínculo que reproduce la unidad del pueblo” (O. Potebnya). Se opuso a la nacionalización de Ucrania en general y de Ucrania en particular, que para él era idéntica a la del declive total. Protestó con vehemencia contra el decreto de 1876, por el cual el idioma ucraniano, y por tanto la nación, estaba bajo pena de muerte. Después de todo, los países que pierden su lengua materna y adoptan una lengua extranjera no tienen independencia espiritual y no muestran iniciativa. Alexander Potebnia conocía una gran cantidad de canciones, tocaba muchos instrumentos musicales. Mykola Lysenko grabó canciones con su propia voz. En los últimos años de su vida, el científico tenía la intención de traducir los clásicos antiguos al ucraniano. Comenzó con Homer Odyssey, pero el mundo tuvo la mala suerte de completar esta notable hazaña. Todavía no hay una colección completa de trabajos científicos de Oleksandr Potebni en Ucrania.