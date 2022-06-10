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⁇ ÷ ñâî¿

Damián Toca
junio 10, 2022
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ßõòà Solaris, ôîòî: marinetraffic.com

Ñàíêö³«` îë³ãàðõ àáðàìîâè ÷ ðÿòóº ñâî¿ ÿõòè ñàíêö³; 139-ÿòó ÿõòó «Solaris» Ç ³ñàíàíàíricüêîãîðòó ò³âàò ò³ò (îðí «ÿõ» «)

: Tráfico marítimo

: × îðíîãîð³ÿ íå ªÑ, òîìó áóäü-ÿê³ ï³äñòàâ ñóäíî «Solaris».

ÔÎÒÎ: TRÁFICO MERINO

 

: Marinetraffic.com

 

: Marinetraffic.com

E ÿõòó «Eclipse» ÷ òåæ ðÿòóº: ç.

 

.

 

Ðîìàíà Àáðàìîâè. Áóëî ñïóùåíî ó Ãàìáóðç³ 12 ÷ åðâíÿ 2009. Diciembre 9 de 2010.

 

: Ðàí³øå Àáðàìîâè . Çâèíóâàòèëè â ÷ äî «äåñòàá³ë³çàö³¿ Óêðà¿íè, ï³äðèâó òà çàãðîçè ö³ë³ñíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà íåçàëåæíîñò³ åðåç åðåç» ªâðàç «- ëîíäîíñüêà êîìïàí³ÿ êîìïàí³ÿ. Ï³ñëÿ öüîãî àêö³¿ Evraz .

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Á³ëüøå: «êîðàáëü õ *». ⁇ Çíàéøëà ªâðîï³

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