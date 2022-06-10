ßõòà Solaris, ôîòî: marinetraffic.com
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ÔÎÒÎ: TRÁFICO MERINO
: Marinetraffic.com
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Ðîìàíà Àáðàìîâè. Áóëî ñïóùåíî ó Ãàìáóðç³ 12 ÷ åðâíÿ 2009. Diciembre 9 de 2010.
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