Рокурор арім ан вже почав збір доказів оєнних єннихочинів Росії.

Аїни олодимир заявив, о головний прокурор рародного кримінального суду вжеозпочав роботу в аїні.

Овів озмову з зокурором мародного кримінального суду в зіаазі Карімом Ханом. Уже в аїні. Чочав ацювати, – явиваявив.

3 рімарім ан оголовив про початок процедури збору руоказів воєнних єннихочинів, оєних Росією воєнних єннихочинів, оєних Росією воєнних єннихочинів

О МКС відп овідним кликакі аїни: анія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, анада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,

Ан аявив, о бачить вагомі ави виажати, о а території аїни нині скоюються воєнні злочини.

24 Рого осія розпочала масштабний аступ оти тиаїни, тера тероборона ають ступаступ російсїкої армі. Es un hermoso lugar para pasar el rato con la gente.

Вніоловні овини о російське вторгнення – а om.

Ор а »у ре льнального часу ає окументує хроніки кремлівськоїації авколо військового наступу їку.

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