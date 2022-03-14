Аїни олодимир зеленський провів зустріч міністр зом закордонних ннихав, єс співра співробітництва анії сеонуелем ануелем альбаресом буено.

Глава держави приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Гаголосив а важливості підтримки з куоку європейських партнерів курсу нашої ави дееска деескалаццї

Олодимир зеленський Акож зробив Акцент на жливажливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки ашої держави.

«Жливажливо, щоб, ожна його держава-підтримув членали ас сьогодні зміцненні зміцненні обороноздатності аїнськоздатності аїнської армії, – азав.

Ава виави ачив солідарність анії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності аїни.

Какож Аголосив на нагальності подальшого активного © тивнативного й тивнативного оступу крашої аїни мопейської а євроатлантичної інтеграції.

Озраховую на підтримку з куоку перспективианії перспективианії перспективи нашого членства в вропейському муоюзі », – азначив володимир.

Más información