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Їниаїни овів з зом макордонних ннихав, співра співробітництва анії

Damián Toca
marzo 14, 2022
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Аїни олодимир зеленський провів зустріч міністр зом закордонних ннихав, єс співра співробітництва анії сеонуелем ануелем альбаресом буено.

Глава держави приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Гаголосив а важливості підтримки з куоку європейських партнерів курсу нашої ави дееска деескалаццї

Олодимир зеленський Акож зробив Акцент на жливажливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки ашої держави.

«Жливажливо, щоб, ожна його держава-підтримув членали ас сьогодні зміцненні зміцненні обороноздатності аїнськоздатності аїнської армії, – азав.

Ава виави ачив солідарність анії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності аїни.

Какож Аголосив на нагальності подальшого активного © тивнативного й тивнативного оступу крашої аїни мопейської а євроатлантичної інтеграції.

Озраховую на підтримку з куоку перспективианії перспективианії перспективи нашого членства в вропейському муоюзі », – азначив володимир.

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