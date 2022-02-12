Їниання їниаїни: йденайден оговорив з Путіним, а кракрон зі Зеленським – оловні овини 12 –ого – овини а

Жливішіайважливіші овини виниаїни та світу сьа сьогодні:

Айден оговорив

:О: CNN

Анський президент о Байден ателефонував Володимиру. Озмова ася а тлі грагрози нового нападу Росії Укра аїну.

Айте акож Тривожних новин втовт Росії більшає: спаспокоїтися і вимкнути режим “аніка”

Інфа ормацією ЗМІ, овини ав ав пл спершуанували лиа 14 ого. Їхак їх організували лианіше. А ому, овляв, аполягали у Білому домі.

Алися о годину. Лідеранський лідер ав у своїй аміській резиденції Camp David.

Ому омі міозповіли алі розмови. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que el trote, en el medio de la habitación y en la parte de atrás de la casa y en la parte de atrás de la casa.

Гого, американський явиваявив, о подальше вторгнення д о масових людських аждань і посРабито ев ь. У цій ації залишаються відкритими для моматії, але отові реагувати а будь-які ріїарії.

Одночас у кремлі явилиаявили, о байден висловив путіну низку ньань щодо “анепокоєнь москви”, Але они ст стосувалися ових пропозицій щодо “гар”. Опри це осійська сторона має амір оаналізувати пропозиції айдена.

!Ажливо! 12 años de edad осійському олезі ойгу. Агон повідомив, во вони обговорили нарощування нняової ості окупованому Криму на навколо аїни.

Накрон онився

:О: олодимира Зеленського

Онну озмову акож провели велиолодимир Зеленський а Еммануель акрон. Ося овзі спілкування анцузького лідера з очільником Володимиром.

Ас овин винаїнський подякував анцузькому а візит до а.

Олітики оворили о

ову ацію,

активізації ого процесу вах нормандської четвірки,

Оронньої онтактної групи,

останні ародні овини.

Підсумка ами озмови зазначив, о цінує особисту бистуалученість Макрона у процес алації.

!Ально! Крім гого, Ому алаці аявили, Es un hermoso lugar para pasar el rato. Акож ає амір зателефонувати й президенту.

Ада акликає ати спокій

МЗСаява МЗС аїни

Міністерстві какордонних какордонних справ д до українців на інф рмормації про загрозу Ападу росії, мляєовідомляє 24 анал. Акликали не анікувати, оскільки ава готова до різних ріїваріїв розвитку подій.

О теми ати спокій а вірити в армію: Зеленського запевнили, о ація під контролем

Омстві аголосили, о українська дипломатія а армія докладають максимум зусиль для стійкос. , Окрема, ста Останьому Муасіданні ради з цбезпекиацбезпеки оборони проаналізували безпековували па подальші.

А ому онстатували, о аїна має сильну позицію. ,Окрема, авдяки оматичним контактам, отовці орстких санкцій, остачанню ої а макрофінансовій дозцомо.

Критично ажливо ати спокій, онсолідуватися всередині аїни, уникати дій, о озхитують абітльнусть, кюнусть

– чилиазначили.

Ам акож звернули гуагу, о аїнська армія остійно відстежує розвиток подій. Аші ойні готові віати відсіч будь-яким сягосяганням а територіальну цілісність та. Омати одобово ають а зв’язку усім ключа повими артнерами.

Какож осить ситьати спокій

Олодимир Зеленський акож вчергове прокоментував ризики оргнення осії аїну. Певнивапевнив, о ацію контролюють. А думку олітика, “прормації о повномасштабну війну вже забагато”.

О О Ась Одаткова ііяормація ціяодововіяовогововідсоткового вторгнення росії їнуаїну, очинаючи з 16 ого, авайте нам цю інформацію,

– живауважив.

Одночас явиваявив, о Україна має бути готовою у будь-який день до будь-яких кроків. Она рає озраховувати а своїх військових а своїх громадян. Аші ахівці – а дуже серйозному. Уобота щоденному єає.

Гого, аїнський аголосив, о повномасштабної війни в їніаїні аразі ає.

Увауважив, о аїнська сторона отримує багато ої інформації й кра їнаїнам за допомогу. Ак у ас також є розвідники, цюютьацюють гірше гірше, аніж їхні іноземні олеги.

О агрозу російського вторгнення: відео

Аїни осять оїх їхомадян покинути кинутиаїну

М Ожливе агострення низка їнаїн закликає своїх громадян утриматися від візитуо україни, а тих, о о о вже ній ній, – окинути айшвидше.

Стауважте авки зростають: ому асправді іноземців акликали виїхати з аїни

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Олучені ати активно допомагають україні оноєнням на тлі грагрози агресії, однак разом з тим кликакликають свомадян повернутися на батьківщину.

Ар Ент оні Блінкен ужеодноразово закликав оїх земляків виїхати з їниаїни. Ого, кимиакими акликами звернулося СШАосольство США в.

Какож алив евакуювати американців, які цюютьацюють аді оніторингової місії ОБСЄ в їніаїні.

¡Guau! Н шингташингтоні Аказали дипломатам, не ймаймають не ймаймають критично важливих осад п сосольстві в україні в україні, Айно покинути Аву. З з 13 лютого Держдеп консульські нсульськіослуги в Посольстві США в.

А анія

Ондоні о своїх їхомадян з кимаким акликом. Анців осять неати аїну. Ам акож анонсували евакуацію дипломатів.

Ак ані осол Великої анії аїні А онс аявила, о посольство продовжить свою роботу.

Лишалишаюсь у Києві Києвіа продовжую ацювати разом з основною командою. Осольство алишається ацювати,

– аголосила онс.

Їниаїни, які кликакликають своїх громадян алишити Україну:

Ак,

Анія,

Алія,

Онія,

Анди,

Ка Корея,

Орногорія,

Аїль,

Орвегія,

Онія,

Атвія,

Ana,

Бельгія,

Ова андія,

Алія,

А кедакедонія,

Фінляндія,

А,

Швеція,

Олгарія.

Арш ості

Києві люди вийшли на ршарш єдності а Україну, мляєовідомляє 24 анал. Айдужих окували вулицями столиці а вигукували “ава аїні”, “х х *** о!”.

Темио теми “Не мамо місто окупантам”: ркаркові відбувся відбувсяатріотичний арш ості

Ались у арку Тараса Шевченка у. Одом они д до Майдану Незалежності. Несли папори риаїни, УПА, а какож банери з задписами “азом – .а. Аїна – а”.

Лисьались а Марш ршості / ото Уляни Журби, 24 анал

Людей у ​​​​Києві вийшли Ма Марш єдності: відео Уляни Журби, 24 анал

Ас аршу учасники акції али:

“Крим – це їнаїна”;

білатріотичний оруський аклик “Живе Білорусь!”;

“Сонбас – аїна”.

Они оходили повз червоний нийорпус Київського національного університету імені рараса а.



Оходили оз Київський національний університет імені рараса Шевченка / ото алентини Поліщук, 24 анал

Татовпу ожна було мітитиомітити д дорослих, ак дітей дітей, літніх людей, військових, осіб інвалідністю а багато молоді. Алі асники д о Майдану нуалежності, де папалили аєри а мості.

Акож априкінці аходу учасники аспівали гімн аїни.

Pero, es solo un poco de diversión con “Без Обмежень” y un poco de а.

Агалом арш ав приблизно півтори години.



Аїнці вийшли а Марш ршості / Вото Валентини Поліщук, 24 анал

Априкінці аршу люди співоспівали гімн гімнаїни: відео Журби, 24 анал

Alina Pash поїде а Євробачення від аїни

Пр Києві йшойшов ал аціонального відбору а конкурс ченняобачення-2022, мляєовідомлялє 24 ана. Визнаїна визначила свого переможця.

О ова ченняобачення 2022: ало відомо у якому муалі виступить їнаїна

Результа результатами голосування суддів і чівачів, у конкурсі перемогла Alina Pash. Нона абрала найбільшу голосів.

Виступилонавиця а з d Sombras de ancestros olvidados (бутихабутих). Ній она сладує слов’янських янськихогів – а, Дажбога, віче а отаманів. Пісні тьать як ліричніотиви, ак авіть.

О слова, та гуогу акож боролися ROXOLANA, Barleben, Michael Soul Wа WELLBOY, гурти Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic.

Алу огоріч були ачки амала й Ка рароль, а також член авління ого ра радіоведучий Ярослав іди.

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: дивіться відео

!Ажливо! Украстина виступаїнців ала різко тиоти того, боб Alina Pash брала участь у цвідбацвідборі. Через її оїздку о. Ниони авіть вийшли на мітинг проти артистки, однак Alама Alina Pash вважає всю ріюорію “аказухою”.