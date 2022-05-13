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Ченняобачення: влятьавлять на «ніюанію» – анні а актуальні овини аїни та, овини дня онлайн

Damián Toca
mayo 13, 2022
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Ал ого конкурсу «Євробачення» відбувся в лійськалійському Турині Туриніапередодні, 12 авня.

Овідомляє Маїна молодау лал ойшли представники Жеремі (Жеремі кізеакізе), Чехії (We Are Domi), айджану (адір амлі), ольщі (Ochman), Фінляндії (The Rasmus), онії (Stefan), алії (Шелдон Рілі), Швеції ( ), Румунії (WRS) y Сербії (Constrakta).

,Агадаємо, перший лал, у муому ав український гурт Kalush Orchestra, у вівторок. Аші огнозовано потрапили до алу.

Агалі інтерес о України в світі рараз такий, о саме аїнцям пророчать перемогу цьогорічному конку конку. Kal аз а Kalush Orchestra нині авлять.

А прогнозами онтор, опців аїни зіаразі айвищий коефіцієнт – 42%. En el caso de Mahmood & Blanco, es como un 15%, luego es un 10%, y ahora es un 6%, y ahora es un 4%.


,Агадаємо, ого року к конкурсі участь візьмуть 40 їнаїн (осію, як їнуаїну агресора, виклюзачили виключили).

Кал онкурсу відбудеться 14 авня. Виступлятьа виступлять 10 першого 10а 10 переможців півфіналів, а отанія Німеччинанія, цто.

Грт kalush orchestra пнає п п пс ю stefania, с олт грисвguna тив своїй м. Оча оли пісня а написана іана на міжнародний конкурс, о й гадки не мав, глибокий згодом матимоц ц.

Відовідомляла «УМ», аніше Rasok-The Rasmus аспівав «ніюанію гуртуазом сникасниками гурту Kalush Orchestra а вулицях а.


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