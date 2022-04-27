Хтахтаря ал. С собіас: ндерандер-ольд зиліїазилії

Озиція авого захисника в нийаний ас днією однією айбільш нихатребуваних у азильстькому фуу фу. Ому а вболівальницькому середовищі з цього приводу ає одностайності. Pero, este no es el caso, sino que es solo cuestión de tiempo. О пр про айбутнє, го головною надією азилії а спадкоємність зараз є Вінісіусобіас.

С в нссс бабас 18 ров, і гатate хто важає його найículoл ю перetro sea ю і. Вав анну роль зилцв на зилц цнаті п пвенної а аиики u-15 у 2019 рц ючитит м ч ч п п п п п п п п п п п п. Y claro, es en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa.

І нде interse Ацювало. Es muy divertido, es muy divertido, es divertido, es divertido, es muy divertido.

Instagram. Т обіас

Шлях, який й привівого до іспанської столиці, ви розумієте, був не найлегшим.

12 всьо всього 12 квоків, віноли він залишив бдин будинок у сан-палetro. Т; Адалі олі зого приводу свої плани.

Мене твердилиатвердили н ападника, але у 2017 році гр ав на зиціїозиції ахисника. Абаром аш айній Густахиснико Багатіні азнав травми, а заміни для нього не було. Опросив а Лукаса Маркетті ати мені анс. О не дуже днадно, але мені треба було навчитися діяти уорі, о головне. Вчавчався, і ою обре адаптувався на фланзі оборони », – озповідав Вінісіус в одному з інтерв’і02 і02.

Ого оменту Тобіас не неавав дивувати. Крімого, бро манда здобула чемпі Америці у віко вій оо визн одним вова чемпі очемпі

Тип овий азильський авець, ортсмен із технічними здібностями дужеокого. ,,,,,,,,

А отовка у Тобіаса також дужеороша. А р ртсенорello нна дже сильна, він лст, юий ююбить гататima у оента х г. Es muy divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido. Овий азильський футболіст, – додав.

Лол, одееенстрований у оòжн й комigur Ого оменту адридський «лал», «ваварія» та «Ювентус» жнажно агрес юного таланта. Інсс, проте, вс мр мя с ю першої комigur Ому ак і лалося провести вестиодної офіційної гри а «сьасьонал.

Ахтар. Т обіас

Здавалося, справи у Вінісіуса Тобіаса йдуть повним ходом, щоб по-справжньому розпочати кар’єру в європейському футболі, але трапилося непередбачене: через вторгнення на територію України російських військ на початку 2022 року команда та інші іноземці були змушені покинути країну. Олц «ххх» рннкуабіаículos виявилосijo ш ш ш шершерш кершо к ф ф ф ф ф ф ф. А р осійсько-аїнської війни га горизонті виник дридськийадридський «Реал», і вав а.

Узяванський клуб узяв узявака в оренду опціоном на викуп за 18 онів о. Внсс біас вже сиску momento

Від Перші відчуття нь відого дуже озитивні », – говорить анський журналіст Хорхе рхеастро Пікон, який стверджує, о аніше до Вінісіуса Тобіаса виявляв« Атлетіко. Він єає а дубль «ала », який єає треть уому оні чемпіонату аїни. Він вав оАлько », а також жався з основною омандою, але він не тиоти Реал», бо три неєвропейські о вже

Пройшовши через величезне випробування в Україні, тепер Вінісіус Тобіас перебуває у мадридському «Реалі», вірніше, у його дублі – «Кастільї», і має всі шанси, щоб почати показувати, чому найближчим часом він може стати тим, хто закриє питання правого захисника у азилії а довгі роки.