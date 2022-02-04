4 ого ало відомо но вийон ан тиа брикуваргненняати привід ргненняоргнення в Україну, Президент Туреччини оголосив, о Зеленський погодився зустрітися Путіним в Стамбулі, а в о а о.

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Путінолодимир Путін (–ото – kremlin.ru)

Оманда очільника біломуо джо байдена отримала р розвідки ані пр кремляабрикувати привід дляоргнення українення україну з використанням фейкового відео. Ому олику ають образити вибухи, серед ого населення, “айрактари” а іншу їнськуаїнську зброю.

Ноган а Володимир Зеленський (–ото – president.gov.ua)

Туреччини реджеп аїп оган розповів, о президент україни володимир зеленський зеленськийодний на зустріч путіним.

Уау (–ото – flickr.com)

Es muy divertido, pero es muy divertido, y es muy divertido y divertido y divertido. Акою заявою він виступив під час слухань Гельсінській місіїомісії при Конгресі.

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4 уого у Пекіні відбулася очиста церемонія відкриття XXIV зимових ігор, які тимутьатимуть до 20.

Нуельануель накрон (–ото – flickr.com)

4 Ого офіційно ало відомо, фро французький лідер еммануель акрон планує продні авини перемовини очільником олодимиром оскві 7 лютого та з омо.

Video – unsplash.com

4 Ого офіційно стало відомо, уго угорщина заблокувала приєднання до об’єднаного об’єднаного центру ових технологій з кіберогогони нато (CCDCOE) – з зо а а.