4 ого ало відомо но вийон ан тиа брикуваргненняати привід ргненняоргнення в Україну, Президент Туреччини оголосив, о Зеленський погодився зустрітися Путіним в Стамбулі, а в о а о.
:О: ONLINE.UA
Путінолодимир Путін (–ото – kremlin.ru)
Оманда очільника біломуо джо байдена отримала р розвідки ані пр кремляабрикувати привід дляоргнення українення україну з використанням фейкового відео. Ому олику ають образити вибухи, серед ого населення, “айрактари” а іншу їнськуаїнську зброю.
Ноган а Володимир Зеленський (–ото – president.gov.ua)
Туреччини реджеп аїп оган розповів, о президент україни володимир зеленський зеленськийодний на зустріч путіним.
Уау (–ото – flickr.com)
Es muy divertido, pero es muy divertido, y es muy divertido y divertido y divertido. Акою заявою він виступив під час слухань Гельсінській місіїомісії при Конгресі.
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4 уого у Пекіні відбулася очиста церемонія відкриття XXIV зимових ігор, які тимутьатимуть до 20.
Нуельануель накрон (–ото – flickr.com)
4 Ого офіційно ало відомо, фро французький лідер еммануель акрон планує продні авини перемовини очільником олодимиром оскві 7 лютого та з омо.
Video – unsplash.com
4 Ого офіційно стало відомо, уго угорщина заблокувала приєднання до об’єднаного об’єднаного центру ових технологій з кіберогогони нато (CCDCOE) – з зо а а.
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