9 дого до україни киаки військовою юопомоговою юопомогою від сша велика великої велика великої ванії, кремлі оприлюднили умови щодо зниження апруги авколо аїни.

:О: ONLINE.UA

1. сіяосія одовжує ати військову присутність біля українського кордону

Лтенберголтенберг (–ото – nato.int)

Ава нато ст полтенбергомив про подальше зростання військовоої присутності біляаїнського кордону а зростання вторгнення в україну російських.

2. ЄС не вірять в вовірність масштабної війни РФ проти аїни

Ррельозеп Боррель (–ото – Flickr.com)

Внішньовнішньої оматії єс озеп боррель заявив, о рф не ваважиться на вавномасштабне вовномасштабне вторгнення україну, адже а одведеться анадто дорого запл.

3. рларламенті оваччини осквернили папор України

Vídeo: facebook.com/AgenturaTASR

8 слого словацькі ати повинні були голосувати за затвердження оборонної угоди. Перетвоте голосування перетворилося дипл дипломатичний скандал, оли ати від консервативної артії облили прапор аїни водою.

4. віові омати обговорюють “ацію” аїни

Мануель накрон (:ото: president.gov.ua)

“Аяви про” Ацію “Аїни Олунали від президентанції еммануеля макрона, який перечиваперечив, о обговорював акий аріант під час з. Оте ові ажають, о дипломатичний дискурс щодо цього питання продовжується.

5. Cómo hacer una sala de estar de forma regular

Димиролодимир Путін а Еммануель Макрон (–ото – Kremlin.ru)

Опозиції анції Акрона до очільника в володимира путіна щода блозаблоковості аїни оджені зартнерами парижа, т тому м.

6. їніаїні ак з військовою допомогою від Британії

–Otro – twitter.com/oleksiireznikov

Їніаїні ак з військовою допомогою від віданії а тлі грагрози російського вторгнення.

7. прилюднил прилюднил оРФо умови виалації ації навколо України

–Ото – арія ахарова (–ото – Flickr.com)

Мзс рф марія ахарова озвучила вимогио зниження щапругио лавколо україни, серед яких – відмова від вчавчань та виведення зоїни украко.