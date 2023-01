Después de derrotar a Japón, la mayoría de los fanáticos decidieron que España perdió a propósito.

Conspirología, теория змови – люди таке обожнюют; до того ж, нинишня «Червона фурия» era ideal para el papel de villana, porque no causó ninguna simpatía. Споглядати пивторагодинный пиши плачанки центром поля – та ну, краше же выполнити сериал.

En cierto sentido, es incluso mejor para España, que ya fue eliminada en el próximo partido de Marruecos, porque acabó con su reputación. Стало ясно – no «зливу» не було.

Все банальнише – ця Испания слабша и за Японию, и за марокканцив. Ймовирно, вона слабша і за нимців, але тих роз’їли відшение чвари через акцію проти Катару. Схоже, ЧС все-таки погане место для собачного – especialmente, si в комнаді не вси заодно.

Solo dos equipos en la HISTORIA de la Copa del Mundo han perdido al intentar más de 700 pases en un partido: 2022: España vs. Japón

2022: Alemania vs. Japón El respeto ???????????? pic.twitter.com/hIg2xwJrWZ — ESPNFC (@ESPNFC) 2 de diciembre de 2022

Щчо ж до Испания, то її наче ниче не роз’їдало – все було чинно, правильно, хоч кантура плмиши, only кантура пимиши н. Просто Луїс Энрике выборав у зборну exclusivamente «свойх».

En realidad, este es el primer gran problema «Фурії», a partir del cual comenzó todo.

Antes de 15-17 meses. Знаете, ¿cuántas veces salió Eric Laporte del Manchester City? cuatro

Además, Dani Olmo apareció 7 veces en el equipo principal del «RB Leipzig», Marco Asensio – 1 vez en el «Real», Ferran Torres – 6 y Jordi Albi – 7 «titulares» para el «Barcelona».

Diga, ¿necesita reforzar las piezas de repuesto?





Звисно, на паперisp. На них не можно гарати ставку на вечествоплинному тонарні, де часу набрати кондиціје нема.

Azzedine Ounahi vs España 42 pases

76% de precisión de pase

1 pase de llave

1 gran oportunidad creada

1/1 regates exitosos

4 tacleadas

1 interceptación

7/10 duelos ganados 22 años de edad ¡Simplemente soberbio en el segundo tiempo y en la prórroga! ????????? pic.twitter.com/vYK9HT3hYJ — Explorador de talentos de fútbol: Jacek Kulig (@FTalentScout) 6 de diciembre de 2022

Ззед унаї грайте за скрtimtaй «анже», а марко аенсie – за ц лель «р і і.

Здание, вси, excepto Энрике, це программуть. В Leonelya Skaloni на лавці є statusniy Paredes, ale в ніго лише три мачі за «Юве», тож в в від в Аргентиниі мак Аллистер з «Бра». Gareth Southgate no interpreta a Rashford, porque Saka y Foden tomaron coraje. У Бразилий сидить гризний Fabiño, pero juega Lucas Paquetá. Incluso el entrenador de Portugal, de 69 años, tuvo el coraje de contratar a Ronaldo y poner al debutante de «Benfiki».

А что тренер España? Йому байдуже, что Кепа видстояв пивроку в «Челси» краше, ниж Симон в «Атлетику»; байдуже на шикарну гру Меріно й Браїса Мендеса в «Сосьєдади»; начхати на те, що Борха Иглесиас вдесятеро эффективный за Moratu в Ла Лизи…

«Mi hija no lo va a entender, si no llevo a Ferran Torres al equipo», – estas palabras son un buen ensayo, pero un mal entrenador.



Энрике зибрав компан «свойих», y no los mejores aquí y ahora.





Дивним проширилась слипота тренера и на панулючи у футболі тенденції.

Dígame honestamente, ¿cuándo fue la última vez que vio a un equipo exitoso que jugó sin un atacante central? Варто Бензема граму траму, як «Реаль» буксуёе най з «Жироною». «Bavariya» falló el comienzo de la temporada, y solo con la salida de Chupo-Motinga нагадала себе колишню. Мбаппе, Голанд, Левандовський, Осимхен, Жезус – на них усе тычелиться.

Чемпионат сувиту Америку не отверх. У т п-8 л аентина прак regalo

Ви парабать чули история, як Пепу приснився сон, він зателефонував Leo посеред ночі, просмотрив нову модель – и це обернулось исторички розгром «Реала» 5:0.

Ahora Messi tiene 35 años, pero sigue siendo único y capaz de jugar como nadie. Усим иремны для страницающий групини в нападі требо центрфорварди. Бразилия як найелегантніша usa технаря Ришарлисона, а от же Франция об Англиї columnas clásicas necesarias, як-от Жиру та Кай.

Álvaro Morata en Catar pic.twitter.com/XSggyabOQL — Fútbol de medianoche (@MidniteFtbl) 1 de diciembre de 2022

У Испания на ЧС теж був гравец такое типу – Morata, і він теж давав разултать, але Энрике всилятко чинив съмев. В матчах з Коста Рикою та Демеччиною він упушав Алваро в другий таймі, але той все одно забав; з Япониия заметив, valió la pena señalar al atacante.

Зрештою, не выход Morata и в старті на Marruecos, де знашлося место 9 номинальным хавбекам. ¿Por qué?

Зараз батато часу, ълёв, España задtim. Не в процентах проблема, а у пустоті в чужому франтному.

Bueno, si Enrique no siguió la forma de los jugadores, no analizó la táctica, ¿por qué perdió el tiempo?

Probablemente ya sepas la respuesta. ¡Corriente! Вони стали хитом ЧС-2022. Энрике вibilidad

???? «¿Vladimir? Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud, es bienvenido» ???? Luis Enrique no deja indiferente a nadie en sus streamspic.twitter.com/ipp9poFw48 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 30 de noviembre de 2022

Инколи вин дonc. Никав до собачаниís когось из тренерсько штабу, дикола negz ч. Н.

«Ідея в тому, обы налагодити примяты раходимы з вами, вболивальниками. Вдиносини без фильтрив, spontanni та натуральник. I think, це буде через история измений», – говорив тренер.

І це realmente bulo interesante! Коли ж энрике ще й перечислив дохид вид стриéforil.

Hasta el final de la fase de grupos, el entrenador de «Chervonoi Furiya» se convirtió en la persona más popular de España. Yogo discutió, elogió; tim chaut kommanda quedó en algún lugar atrás, como algo pequeño e insignificante.

Esta historia no podía acabar bien, porque no hay grandes éxitos sin una concentración absoluta. Энрике ж не миг и не чтоит зосерджувация на футболі. Судячи з игого схало и шеме, він гого не дивився не дивився last 2-3 роки, а пид час мундиалю и поготів так знудився, что розважав себе віміма автомобильными відні.

Серия пенальті з Marruecos? Alto Busquets elige jugadores, y me sentaré en la sombra, así se veía.

І саме тому, apareció España, apareció як.



Getty Images/Global Images Ucrania/ autor: Nick Potts/PA Images

Команди приречені без тренерів. За естение десятилиття иби Франция-2006 справилася, але в них в роздягальни був Зидан.

У «Фурії» гравця та капитана такое зкаму нема з часів Хаві, і тяжі ой ой нежного. На место Луїса Энрике маје производить онлайн, июнь футбол ще не набрид; яка бде готова дос c; Solo así tendrá sentido.

¿Por qué no? Колись він був гарним тренреном и може ним стати навера, але першу недо можете мотивації від себе. Ahora ella se ha ido.