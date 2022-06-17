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Таталонії зіткнулися а поїзди: жертви ()о)

Damián Toca
junio 17, 2022
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Ніїанії аслідок зіткнення двох потягів агинув ашиніст одного із

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Анській автономній спільноті аталонія ніяалася катастрофі на залізниці, анції ан-Бой–а-агат. Па опередніми аними, є. О La Vanguardia.

Ою атастрофи стало сходження вантажного потягу рейок. Арія алася а повороті тіалізничного, автомобільним мостом. Ам міст не закривали, автомобільний рух а ньому продовжився попри.

Овши з ок, антажний отяг ався у сасажирський, який відходив від алізничної анції. Es muy divertido, es divertido, es divertido, es divertido.

Лиостраждали, неа неофіційними аними, 85 осіб. ‘Ять із них в уажкому ані доправили до місцевих арень. Вце-президентemente relacionamente

https://www.youtube.com/watch?v=aXveN8eY3XY

Es divertido, pero es difícil encontrar un lugar como este. Окрузі Медлінг у Нижній Австрії з зок зійшов асажирський потяг.

Каслідок атастрофи тоді загинуло людини людини, 20о 20 остраждало.

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