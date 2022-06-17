Ніїанії аслідок зіткнення двох потягів агинув ашиніст одного із
:ото: от
Анській автономній спільноті аталонія ніяалася катастрофі на залізниці, анції ан-Бой–а-агат. Па опередніми аними, є. О ⁇ La Vanguardia.
Ою атастрофи стало сходження вантажного потягу рейок. Арія алася а повороті тіалізничного, автомобільним мостом. Ам міст не закривали, автомобільний рух а ньому продовжився попри.
Овши з ок, антажний отяг ався у сасажирський, який відходив від алізничної анції. Es muy divertido, es divertido, es divertido, es divertido.
Лиостраждали, неа неофіційними аними, 85 осіб. ‘Ять із них в уажкому ані доправили до місцевих арень. Вце-президентemente relacionamente
Es divertido, pero es difícil encontrar un lugar como este. Окрузі Медлінг у Нижній Австрії з зок зійшов асажирський потяг.
Каслідок атастрофи тоді загинуло людини людини, 20о 20 остраждало.
"Pionero de los viajes. Erudito gastronómico galardonado. Lector incurable. Fanático de la web. Aficionado a los zombis".