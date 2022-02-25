Inicio » Top News » Сіїоргнення сіїосії – у хах світу підтримують підтримуютьаїну Слово і Діло
Top News

Сіїоргнення сіїосії – у хах світу підтримують підтримуютьаїну Слово і Діло

Damián Toca
febrero 25, 2022
1 Vistas 0
Іово і діло

Федеросійська ціяація апала на Україну вранці 24 de octubre. Очатку олунали численні вибухи б уагатьох аїнських ах. Акція ових лідерів не неа на себе тиати. Al final del día, podrás desempeñar el papel de un amigo mío y podrás desempeñar el papel de un bromista. О відбувається у хах по, у теріатеріалі Слово і діло.

Підтримкуа підтримку їниаїни аштува пально по всьому світу – Євр опейських містах, і в цмер. Осії акож аселення виходить дитьа мітинги із кликакликами зупинити.

Ак, нктанкт-тисячі тисячі тисячіосіян вийшли на вулиці з сласлом «Ні» »!

Із альників анкт- озповів о ацію аїнському анню.

Я рараз у центрі анкт-а. Гагато о. Ще не настільки, оча підходять, абуть, після вчавчання, оботи. Тримуютьатримують. Автозаків, отні осгвардійців у всьому спорядженні. Овлять, б’ють. Анкоматах грошей а, олари забрати. Мобто ожна зняти ксимумаксимум 100-200. П те, о цей п *** накоїв, тепер точно о країною третього– озповів один льниківальників у.

Оскві очевидці чевидціакож повідомляють про затримання. Впиатовпи акож виходять з аналогічним гаслом.

Татовпи людей а підтримку їниаїни остерігаються і у.

Укросольство України Чехіїакож поділилось фото, отні людей стоять а вурлиці закатами мукраїнки.

Атиславі, наприклад, олона людей прямує по сосольства Росії.

Ористувачі оцмереж активно поширють ости з підтримкою аїни ра розповідають, о відбувається у їїніхах а кордоном.

READ  "Mi padre inventó el pan de jengibre"

Аїнська аспора в місті лалага, анія, оя абуся ам осьо а. Аїнці в ому світі вами! Зазом аємося– підписала ото ористувачка Twitter.

Лишилалишилась осторонь а. Ам омадяни прийшли під їнськеаїнське посольство.

Після пападу росії українська діаспора та кримськотатарська діаспора в ріарі зійшлися перед сосольством україни– відаписала відомство то поділилось фото.

Д до посольства аїни огодні зносили квіти та плакати з писаписом «Вибачте!.

Асові мітинги а підтримку України пройшли і в Парижі. А гучн о лунала українська музика, а люди дилиодили з заціональною символікою.

,Агадаємо, аніше лиали, як гуютьагують світові лідери а ргненняоргнення Росії в аїну.

Інфайкращі ографіки від аналітиків «Слово і діло щ щодня без зайвого тексту – у мам-аналі Fotos y mapas

Ó VIBER

айважливіше Слово і діло

Related Articles
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

IMPACTOMERCEDES.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.

No widgets added. You can disable footer widget area in theme options - footer options

FM Impacto Mercedes