Федеросійська ціяація апала на Україну вранці 24 de octubre. Очатку олунали численні вибухи б уагатьох аїнських ах. Акція ових лідерів не неа на себе тиати. Al final del día, podrás desempeñar el papel de un amigo mío y podrás desempeñar el papel de un bromista. О відбувається у хах по, у теріатеріалі Слово і діло.
Підтримкуа підтримку їниаїни аштува пально по всьому світу – Євр опейських містах, і в цмер. Осії акож аселення виходить дитьа мітинги із кликакликами зупинити.
Ак, нктанкт-тисячі тисячі тисячіосіян вийшли на вулиці з сласлом «Ні» »!
Із альників анкт- озповів о ацію аїнському анню.
Я рараз у центрі анкт-а. Гагато о. Ще не настільки, оча підходять, абуть, після вчавчання, оботи. Тримуютьатримують. Автозаків, отні осгвардійців у всьому спорядженні. Овлять, б’ють. Анкоматах грошей а, олари забрати. Мобто ожна зняти ксимумаксимум 100-200. П те, о цей п *** накоїв, тепер точно о країною третього– озповів один льниківальників у.
Оскві очевидці чевидціакож повідомляють про затримання. Впиатовпи акож виходять з аналогічним гаслом.
Татовпи людей а підтримку їниаїни остерігаються і у.
Тбілісі тиати акартвело вийшли ати Україну!# Аїна #Aina # Овини # Овости #Noticias #RusiaInvadióUcrania #GUERRA #StopRussianAgression #Ucrania # Айн # Ойна # оссия #putin #Georgia pic.twitter.com/zqfuk3A6Ic
– Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) 24 de febrero de 2022
Укросольство України Чехіїакож поділилось фото, отні людей стоять а вурлиці закатами мукраїнки.
Олідарності Україною в азі сьогодні.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Z8k9J6yJqo
– Embajada de UKR en CZE (KUKRinCZE) 24 de febrero de 2022
Атиславі, наприклад, олона людей прямує по сосольства Росії.
Атислава. О до осольства орків #StandWithUkraine pic.twitter.com/4Hs4DEGNGn
– боба Пåвлік ⚛🦅👌 (pasha_golub) 24 de febrero de 2022
Ористувачі оцмереж активно поширють ости з підтримкою аїни ра розповідають, о відбувається у їїніхах а кордоном.
Аїнська аспора в місті лалага, анія, оя абуся ам осьо а. Аїнці в ому світі вами! Зазом аємося– підписала ото ористувачка Twitter.
Лишилалишилась осторонь а. Ам омадяни прийшли під їнськеаїнське посольство.
Після пападу росії українська діаспора та кримськотатарська діаспора в ріарі зійшлися перед сосольством україни– відаписала відомство то поділилось фото.
#Rusia‘nín #UkraynaAnkara es una diáspora ucraniana en la ‘saldırısı sonrasında’ # Kirim #tártaro Más información sobre Diásporas, Ucrania Ankara Bio Cycles @UKRinTR AsVasylBodnar pic.twitter.com/pZD3NzV79e
– Qırım Haber Ajansı (@qirimhaber) 24 de febrero de 2022
О зараз осольства України, оходить акція підтримкуа Укр їниаїни російської агресії за української та кримськотатарської діаспор, тт к. #PutinUkraynadanGit pic.twitter.com/h3HCBSyOXr
– Ucrania en Turquía (@UKRinTR) 24 de febrero de 2022
Д до посольства аїни огодні зносили квіти та плакати з писаписом «Вибачте!.
Асові мітинги а підтримку України пройшли і в Парижі. А гучн о лунала українська музика, а люди дилиодили з заціональною символікою.
Арижі мітинг а підтримку їниаїни! ⁇# Аїна #Aina # Овини # Овости #Noticias #Francia #Novinky #RusiaInvadióUcrania #GUERRA #StopRussianAgression #Ucrania pic.twitter.com/mmMTE5Ermh
– Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) 24 de febrero de 2022
,Агадаємо, аніше лиали, як гуютьагують світові лідери а ргненняоргнення Росії в аїну.
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