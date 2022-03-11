Стінгер – о це а як вони знищують техніку окупантів

Озповідаємо про, о ак «Стінгери», у них бойові можливості а чимони небезпечні для ворога.

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О аке «Стінгер»

Stinger – це американський осний о-акетний комплекс асу «земля-повітря». Бляєозробляє de General Dynamics.

Пзрк ченийачений для аження овітряних цілей (Аків, гелікоптерів, бпла, атих акет), а какож для обстрілу надводних і наземних.

«Стінгери» цілі як а землі, ак і у уовітрі / Аото Аrmyinform

Актико-арактеристики

Aviso: оптичне амонаведення

оптичне амонаведення Овжина акети: 1,52⁇

1,52⁇ Аметр акети: 0.07

0.07 Вартова ага: 10,1⁇

10,1⁇ ПУаса ПУ: 5,6 5

5,6 5 Альність стрілянини: 200-4500 rupias

200-4500 rupias Vista previa: 3800 rupias

3800 rupias Texto completo: 750 m /

750 m / Бага ойової їастини: 3 horas

3 horas Ойової їастини: осколковий

«Стінгери» одноразові а мають цифрову систему обробки бкиалу. Того, снакета оснащена тепловою головкою самонаведення. Вніоловні характеристики ктеристикиа ідея какого комплексу простоті прицілювання і високітй боєздант. Будь-який отинець тинецьоже жео навчитися правильно прицілюватись, ати атарею з аргоном для охолодження теплововки самонаведення та.

Ння нняористання «Стінгерів» айчастіше отрібно дві, об один стріляв, а інший підносив ракети.

Використовують «Стінгери»

«Стінгери» ають а озброєнні Don 28 країн – Великій Ніїанії, греції, данії, спанії, Алії, нідерландах, норвегії, ортугалії, сша, швейцарії, онії а, о, в аїні.

«Стінгер» єтьсяалишається єдиним ПЗРК ПЗРКа озброєнні армії / Ото Офісу а аїни

«Стінгери» активно почали використовувати ще за часів холодної війни і за ці роки ПЗРК стали арними. О ого «Стінгер» єтьсяалишається єдиним ПЗРК ПЗРКа озброєнні армії.

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Опомагають «Стінгери»

Es como en la «o», es por dentro, es por dentro, es 25, es por dentro.

5 їнськіаїнські ові збили дин один динокрил окупантів а допомогою ПЗРК.