Озповідаємо про, о ак «Стінгери», у них бойові можливості а чимони небезпечні для ворога.
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О аке «Стінгер»
Stinger – це американський осний о-акетний комплекс асу «земля-повітря». Бляєозробляє de General Dynamics.
Пзрк ченийачений для аження овітряних цілей (Аків, гелікоптерів, бпла, атих акет), а какож для обстрілу надводних і наземних.
«Стінгери» цілі як а землі, ак і у уовітрі / Аото Аrmyinform
Актико-арактеристики
- Aviso: оптичне амонаведення
- Овжина акети: 1,52⁇
- Аметр акети: 0.07
- Вартова ага: 10,1⁇
- ПУаса ПУ: 5,6 5
- Альність стрілянини: 200-4500 rupias
- Vista previa: 3800 rupias
- Texto completo: 750 m /
- Бага ойової їастини: 3 horas
- Ойової їастини: осколковий
«Стінгери» одноразові а мають цифрову систему обробки бкиалу. Того, снакета оснащена тепловою головкою самонаведення. Вніоловні характеристики ктеристикиа ідея какого комплексу простоті прицілювання і високітй боєздант. Будь-який отинець тинецьоже жео навчитися правильно прицілюватись, ати атарею з аргоном для охолодження теплововки самонаведення та.
Ння нняористання «Стінгерів» айчастіше отрібно дві, об один стріляв, а інший підносив ракети.
Використовують «Стінгери»
«Стінгери» ають а озброєнні Don 28 країн – Великій Ніїанії, греції, данії, спанії, Алії, нідерландах, норвегії, ортугалії, сша, швейцарії, онії а, о, в аїні.
«Стінгер» єтьсяалишається єдиним ПЗРК ПЗРКа озброєнні армії / Ото Офісу а аїни
«Стінгери» активно почали використовувати ще за часів холодної війни і за ці роки ПЗРК стали арними. О ого «Стінгер» єтьсяалишається єдиним ПЗРК ПЗРКа озброєнні армії.
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Опомагають «Стінгери»
- Es como en la «o», es por dentro, es por dentro, es 25, es por dentro.
- 5 їнськіаїнські ові збили дин один динокрил окупантів а допомогою ПЗРК.
- Нкуанку 8 березня аші зіові зі «»а» збили шистськийашистський ак ад Білозеркою (онська область).
- А арківщині аїнські їнськіові збили російський гвинтокрил. У орожу авіацію з осного зенітно-акетного комплексу «Стінгер».
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