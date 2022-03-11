Inicio » Top News » Стінгер – о це а як вони знищують техніку окупантів
Top News

Стінгер – о це а як вони знищують техніку окупантів

Damián Toca
marzo 11, 2022
3 Vistas 0

Озповідаємо про, о ак «Стінгери», у них бойові можливості а чимони небезпечні для ворога.

Айте акож жайефективніша протитанкова зброя: аїні опомагають «авеліни»

О аке «Стінгер»

Stinger – це американський осний о-акетний комплекс асу «земля-повітря». Бляєозробляє de General Dynamics.

Пзрк ченийачений для аження овітряних цілей (Аків, гелікоптерів, бпла, атих акет), а какож для обстрілу надводних і наземних.

«Стінгери» цілі як а землі, ак і у уовітрі / Аото Аrmyinform

Актико-арактеристики

  • Aviso: оптичне амонаведення
  • Овжина акети: 1,52⁇
  • Аметр акети: 0.07
  • Вартова ага: 10,1⁇
  • ПУаса ПУ: 5,6 5
  • Альність стрілянини: 200-4500 rupias
  • Vista previa: 3800 rupias
  • Texto completo: 750 m /
  • Бага ойової їастини: 3 horas
  • Ойової їастини: осколковий

«Стінгери» одноразові а мають цифрову систему обробки бкиалу. Того, снакета оснащена тепловою головкою самонаведення. Вніоловні характеристики ктеристикиа ідея какого комплексу простоті прицілювання і високітй боєздант. Будь-який отинець тинецьоже жео навчитися правильно прицілюватись, ати атарею з аргоном для охолодження теплововки самонаведення та.

Ння нняористання «Стінгерів» айчастіше отрібно дві, об один стріляв, а інший підносив ракети.

Використовують «Стінгери»

«Стінгери» ають а озброєнні Don 28 країн – Великій Ніїанії, греції, данії, спанії, Алії, нідерландах, норвегії, ортугалії, сша, швейцарії, онії а, о, в аїні.

«Стінгер» єтьсяалишається єдиним ПЗРК ПЗРКа озброєнні армії / Ото Офісу а аїни

«Стінгери» активно почали використовувати ще за часів холодної війни і за ці роки ПЗРК стали арними. О ого «Стінгер» єтьсяалишається єдиним ПЗРК ПЗРКа озброєнні армії.

ParaАкож о темі Швидкі, овимі а смертоносні: о аке айрактари та чим вони ають ворога

Опомагають «Стінгери»

  • Es como en la «o», es por dentro, es por dentro, es 25, es por dentro.
  • 5 їнськіаїнські ові збили дин один динокрил окупантів а допомогою ПЗРК.
  • Нкуанку 8 березня аші зіові зі «»а» збили шистськийашистський ак ад Білозеркою (онська область).
  • А арківщині аїнські їнськіові збили російський гвинтокрил. У орожу авіацію з осного зенітно-акетного комплексу «Стінгер».
READ  Samsung actualiza las capacidades de voz de sus televisores inteligentes - Samsung Newsroom Ucrania

Related Articles
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

IMPACTOMERCEDES.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.

No widgets added. You can disable footer widget area in theme options - footer options

FM Impacto Mercedes