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Сильні зливи в Іспанії під додою опинились міст міста,

Damián Toca
enero 26, 2022
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Ніїанії сильні зливи призвели призвелио повеней та зсувів в автономних округах аварра та Країів. Альники овідомляють про загиблу, акож аслідок ого лиха є.

10 años de edad 61ошуки дн одного зниклого 61-річного чоловіка продовжуються в місті ндондо. О п овідомляє ання El País,⁇ Озреватель.

Службі Екстреній службі регіону амплона повідомили, О О Стік річки агра внаслідок потужних дощів перевищив 592 метриа секунду і досяг рівня 4,75 А. Того, ам очікують чікуютьодальшого зростання рівня води.

Зв’язку небезпек зою влава рриа найвищий попередження омадян, зазначивши, о о йвищийийвищий рівень потоку, афіксований у оцьму апрямку а оста.

Акож у деяких йайонах автономного округу аварра повінь а до затоплення внутрішніх. Щііі,,, Останнніми днями а їнуасків і ннуасків і наварру, али ою інцидентів, в основному через озлив річок і зсувів, які чепилиачепили а міст д доріг.

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