Сильні зливи в Іспанії під додою опинились міст міста,

Ніїанії сильні зливи призвели призвелио повеней та зсувів в автономних округах аварра та Країів. Альники овідомляють про загиблу, акож аслідок ого лиха є.

10 años de edad 61ошуки дн одного зниклого 61-річного чоловіка продовжуються в місті ндондо. О п овідомляє ання El País,⁇ Озреватель.

Службі Екстреній службі регіону амплона повідомили, О О Стік річки агра внаслідок потужних дощів перевищив 592 метриа секунду і досяг рівня 4,75 А. Того, ам очікують чікуютьодальшого зростання рівня води.

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