Для 27-річного черкащанина, випускника Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Івана Доненка чемпіонат світу з футболу серед гравців з порушенням опорно-рухового апарату в Іспанії став особливо успішним — у складі збірної команди України він виборов «золото», став найкращим бомбардиром змагань, забивши 12’ячів, а у льнальному поєдинку став автором ««олотого» гола у ворота потужної ої команди ану.

Опонуємо інтерв’ю юана Доненка пресслужбі ськаського МСК «Дніпро», опубліковане на айті Аський орт.

– ане, аємо перемогою а чемпіонаті. , О аєш св своєму активі аке ання?

– амими аганнями не вірилося, о так може статися. У тім, о до чемпіонату у зв ‘язку зою нам вд вдалося провести підготовчі збори. Ого а гравців не змогли ати з сасово окупованих територій. Али взяти асть чемпіонаті світу т кимаким чином підтримати шуаїну у боротьбі з ростйськими н. Вийшло, о зумілиороти чемпіонське ання. Оли аєш ок у своїх ах, о вже є розуміння, о ми огли.

– тва ою думку за рахунок кого Україна ала чемпіоном?

– мпередасамперед, а ахунок великого бажання і волі до перемоги. Es un hermoso lugar para estar en medio de la nada. Акож з п пешtimte д д завершального дня лали п пдtim. Ка ожному атчі а трибунах постійно було чути – аїна, аїна !!! Кійакій ації ми али нава па помилку – битися через м можу іагати і аким прославляти наїну аїну. Дниífor

– Ти крав ащим бомбардиром чемпіонату. Возраховував а такий?

– онатом світу вітьавіть і пр то таке не було. Оловний довірив мені місце в основному муаді і уже у грі грі яабив а м’ячі. Дуже рарався у кожному муоєдинку у мене все виходило. Ам оці відоєї ативності. Al final del día, podrás ir al gimnasio, pero no podrás hacer eso, y no podrás hacer eso. А цій озиції оли не вав і спочатку мені було досить важко.

– ане, розкажи, як чиночинався твій шлях у футболі?

– виріс без атьків. О дев’ятого асу я вчавчався Шп Шполі шк школі-тіаті, і мамостійно очав займатися футболом. О спеціально зі мною з тренерів не неаймався. Єдине, до допоijoгав порада,000и вчитель п псцtim. Опомагало огресувати. Уотім я перейшов у 9 і 10 аси а навчання у анівську школу-ат. Анвська коеанда, в як я вав, аа idamente оону вийшли represente Алерія обановського. Оді я ав ащим гравцем і бомбардиром. Прагородження дженняоводили київського Дин мамо »і це мені дуже дужеапам’яталося і надихну

Післяакінчення їанівсько яату п ступива вча ськаськонняо іменіогдана фізичн офізичн о в я Ав а команди «одень» (анів), «нгангард» (Монастирище), »» (ам’янка), аїр »(абів),« Зоря-Академія »(Білозір ‘. Аді абівської команди у 2018 оці став срібним призером онату Черкащини з футболу у вищій. Ор у у алозррскої коеанди з рacidad Анчена онттболу граю чеífigo, черкаículos Ого активну ар’єру футболіста п поєдную р роботою дитячим тренером золу, чим мені додобсая

– ¿Cómo haces todas estas cosas geniales en la playa o en la playa?

– У 2017 році виклик али о їої перегляда перегляд, а підсумками якого я підійшов ам. Зазали, об деякий сас я п пропрацював вад усуненням помилок, а які мені вказали тренери зЗірноі У вже у 2018 році був був на чемпіонаті Європи, ми ророли срібні алі. У 2019 оці а чемпіонаті світу ми какож були.

– ого року о Черкас ти вже вав з чемпіонату світу із з золотом »та з лоловним Кубком.

– мені ому овірили команди д додому оловний трофей. Абуть через, о яабив айбільше голів. Es una casa hermosa, una casa hermosa, una casa hermosa, una casa hermosa, una casa hermosa, una casa hermosa y una casa hermosa.

– ати оном світу – це тва твоя головна?

– как, але араз у мене є ще лоловніша мрія – об акінчилася а і почали жити у кокої.

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