Айже місяць она боролася сяа життя у рніарні.

39 анії 39омерла 39-Са рара Гомес після того, зробила косметичну процедуру ліпосакцію. Неї жінку екстрено доправили до лікарні і прооперували, оскільки неї неї були шкошкоджені вінуті вшнуті.

Акож айте

О озповідає нняання Olive Press.

Кціюосакцію арі обили у тнійатній клініці 2 грудня, в нона обійшлася жінці у 5700 о. Днgun ж д дна до regalo

Арі аявили одині ари, «о «пр пройшло добре, але вона втратила б а крові», її потрібно стабілізувати. Рніарні, куди оправили ацієнтку заявили, о вона перебувала у гіповолемічному шоці. Татологічний гічнийан, овлений різким б об’єму циркулюючої їові внаслідок ої вати води еЖво.

Оцедура оскульптури а до шкошкодження у риари нирок,, товстої кишки, анадцятипалої кишки кишка .вни.

Окат сім’ї їари риартінес звинуватив лікаря клініки уальстві і звернувся до суду, об а момент ментозслідування у нього вилучили паспорт, оскільки лікар є мо одянина.

Охорон ари. Лишилисяалишилися онька а маленький.

,Агадаємо, о у Дніпрі рятув лиали 14-річну школярку, а отіла збільшити обі губи губиа вколола собі ома укол олією. А озповіла, що мріяла про пухкі губи, адже дн однокласниці вже вжеочали одити в алони на кіії.

Айте акож: